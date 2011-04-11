Біля будівлі, де засідає Янукович, - сутичка міліції з «Свободою»

Біля львівського Палацу залізничників, де під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проходить засідання регіонального комітету з економічних реформ, зібралися декілька сотень представників ВО «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримали партійну символіку, плакати і транспаранти з написами: «Не допустимо продажу української землі іноземцям!», «Тютюнник краще Табачника!», «Геть репресії українських патріотів!» і скандували: «Ганьба!» і «Бандерштат!».

Міліція перекрила підходи до Палацу залізничників, однак частині учасників акції протесту вдалося прорватися. Вони скандували «Героям слава!» і «Смерть ворогам!» і вимагали припинити «україножерство» та політичні переслідування.

Правоохоронці затримали одного із «свободівців» – депутата Самбірської районної ради Володимира КОВАЛЯ. Це спровокувало сутичку між міліцією та учасниками акції.

Після цього правоохоронцям вдалося відтіснити учасників акції протесту, які намагаються знову прорвати кордони і зустріти Президента В.ЯНУКОВИЧА після завершення засідання.

На даний час депутата Самбірської райради В.КОВАЛЯ міліція відпустила.