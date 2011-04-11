Кучма: За однозначну експертизу плівок Мельниченка треба дати «Нобеля»

Колишньому Президенту Леоніду КУЧМІ та його адвокатам ще не надали результати останніх експертиз «плівок Мельниченка».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА повідомив журналістам, вийшовши із Генеральної прокуратури.

«Експертизи, про яку говорив в інтерв’ю перший заступник генерального прокурора, вони поки нам не надають. Говорять, що її поки немає», - сказав Л.КУЧМА.

Він зауважив, що може сказати експертам, які дають однозначні висновки щодо цих записів, що «їм треба давати Нобелівську премію».

При цьому Л.КУЧМА нагадав, що, наскільки він пам’ятає, проводилося щонайменше три українські експертизи і дві закордонні.

«І якщо там немає позитивного заключення, то там раптом швидко якось з’являються заключення, що всі голоси абсолютно належать мені, Кравченку, ДЕРКАЧУ, ЛИТВИНУ та всім решта», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, незаконних розпорядженнях керівництву МВС, які призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Крім того, Р.КУЗЬМІН заявив, що записи колишнього охоронця екс-президента Л.КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА визнано речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства журналіста.

6 квітня перший заступник генерального прокурора повідомив, що після фоноскопічної експертизи “плівок Мельниченка” встановлено голоси Л.КУЧМИ, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА та екс-голови СБУ Леоніда ДЕРКАЧА.

Р.КУЗЬМІН підтвердив, що перш ніж використовувати “плівки Мельниченка” як речовий доказ, їх піддали додатковій експертизі.