Кузьмін говорить, що Кучма таки може збирати валізу

Генеральна прокуратура України дозволила колишньому Президенту України Леоніду КУЧМІ виїхати до Москви, де відбуватимуться офіційні заходи з нагоди 50-річчя святкування першого польоту людини у космос.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН.

«Леонід Данилович сьогодні був у Головному слідчому управлінні й отримав дозвіл на виїзд за межі України. Мною підписані відповідні документи, їх направлено до Прикордонної служби. Обмеження на виїзд КУЧМИ зняті. Після його повернення на Батьківщину обмеження на виїзд будуть поновлені», - сказав Р.КУЗЬМІН.

За його словами, Л.КУЧМА звернувся до слідчого Генпрокуратури з проханням дозволити йому виїзд до РФ, чітко визначивши строки, і на ці строки йому виїзд дозволено.