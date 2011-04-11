Янукович обіцяє Львову вирішити проблему доріг

Президент Віктор Янукович обіцяє Львову фінансове сприяння у будівництві та оновленні доріг і магістралей. Зі слів міського голови Андрія Садового, з необхідних півтора мільярда гривень Львів може виділити зі свого бюджету лише 250 мільйонів. Щодо решти грошей Віктор Янукович коротко сказав: "Вирішимо".

Як повідомляє прес-служба Президента, одразу після прибуття до Львова Віктор Янукович вирушив на один з головних об`єктів Євро-2012 - новий термінал аеропорту, ознайомився з ходом будівельних робіт на продовженні злітно-посадкової смуги та на стадіоні.

Директор будівництва Василь Огороднік розповів, що на сьогодні стан готовності нового стадіону - 65%. Тут повним ходом триває зведення перегородок західної частини, VIP-зони, SKI-боксів, прокладання зовнішніх і внутрішніх мереж, кабелів, каналізації і вентиляції. Є певне відставання, але його, запевнив Василь Огороднік, подолають. Уже в липні буде встановлено покрівлю, а в серпні повністю накриють трибуни. Немає, за його словами, проблем ні з фінансуванням, ні з виплатою зарплати.

Керівника держави супроводжують віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков, перший заступник глави АП Ірина Акімова, радник Президента України, керівник головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Ганна Герман, міністри Михайло Єжель, Михайло Кулиняк та Федір Ярошенко. Керівництво Львівщини представляють голови ОДА і облради Михайло Цимбалюк та Олег Панькевич, міський голова Андрій Садовий, прокурор області Віталій Ковбасюк, начальник ГУ МВСУ в області Богдан Щур, командувач Західного оперативного командування Юрій Думанський.