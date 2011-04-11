Турчинов: нова справа проти Тимошенко була прогнозованою

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що порушенням нової кримінальної справи проти Юлії ТИМОШЕНКО влада намагається не допустити її персональної участі у виборах до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Влада надто поспішає і навіть свої цинічні аморальні технології, скажімо так, презентує в один і той самий час», - сказав О.ТУРЧИНОВ, пояснивши, що презентація змін до виборчого законодавства та інформація про порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО відбулися майже одночасно.

Заступник голови партії «Батьківщина» вважає, що нові факти кримінального переслідування Ю.ТИМОШЕНКО були прогнозованими, оскільки у Верховній Раді вдруге була створена тимчасова спеціальна комісія під головуванням народного депутата Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ (фракція Партії регіонів).

О.ТУРЧИНОВ вважає, що порушені проти екс-прем’єра кримінальні справи не мають судових перспектив «навіть у таких судах, які створені в Україні». «Для того, щоб хоч якось мати гарантії, що вони зможуть зупинити ТИМОШЕНКО і не дати їй можливості взяти участь у виборах, вони нашвидкоруч фальшують нові справи, і саме одна з таких справ анонсована сьогодні», - підкреслив він.

Як наголосив О.ТУРЧИНОВ, підписання газових угод у 2009 році за часів прем’єрства Ю.ТИМОШЕНКО відбувалося прозоро, за участі європейської сторони, оскільки газова криза на той час торкнулася і європейських країн, які недоотримували природний газ з Росії.

«Тема газових переговорів України і Росії знаходилась під жорстким контролем європейської спільноти. Це були відкриті, публічні переговори. Це були переговори, коли на відміну від тих, хто змінив нас на урядових посадах, наш уряд відмовився йти на будь-які політичні поступки, наш уряд відмовився здавати будь-які стратегічні позиції», - заявив заступник голови партії «Батьківщина».