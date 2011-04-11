Герман заробила 164 тисячі гривень, її чоловік - 70 тисяч

Загальний дохід радника Президента України - керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганни ГЕРМАН за 2010 рік становив 164 тисячі 198, 42 грн.

Про це йдеться у її декларації про доходи, оприлюдненої на сайті Президента України.

При цьому всі ці кошти становлять зарплату Г.ГЕРМАН.

У декларації вказано, що дохід її чоловіка Сергія ГЕРМАНА за 2010 рік становив 70 тис. 623 грн., які він також отримав як зарплату.

Радник Президента, згідно з декларацією, має зобов`язання фінансового характеру, зокрема, за договорами позики - 85 тис. 500 грн. та на утримання майна - 7,2 тис. грн., чоловік - на утримання майна – 26 тис. 369 грн.

Г.ГЕРМАН не має земельної ділянки, а її чоловік володіє ділянкою площею 0,36 га та житловим будинком 250 кв. метрів, а також гаражем площею 40 кв. метрів. Радник Президента має квартиру площею 77,8 кв. метрів.

Чоловік Г.ГЕРМАН має два автомобілі: Mercedes Benz SLK-200 та BMW X-5.