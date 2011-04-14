Колесніченко звинуватив Венеціанську комісію в подвійних стандартах

Народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО звинуватив Венеціанську комісію у використанні подвійних стандартів, яка дала негативний висновок щодо законопроекту «Про мови в Україні», зареєстрованому в парламенті у вересні 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КОЛЕСНІЧЕНКО сказав учора на пленарному засіданні сесії міськради Інкермана. На засіданні 20 депутатів міськради одностайно прийняли звернення до Верховної Ради, в якому просять розглянути на найближчій сесії законопроект про мови в Україні. У зверненні наголошується, що це їхня реакція на висновки Венеціанської комісії.

«У чому абсурд, підлість і цинізм у діях цієї Венеціанської комісії? У протоколі чітко прописано, кожен виступаючий говорив, що це рішення Венеціанської комісії щодо українського законопроекту в жодному випадку, ніколи, ні для якої країни не може бути як прецедент», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

За його словами, тобто «для Європи, для всіх країн рекомендації одні, що відповідають європейським нормам захисту прав людини, а для України - абсолютно інші. Ну, тому, напевно, що ми рилом не вийшли».

Аргументуючи необхідність ухвалення депутатами Інкерманської міськради звернення до Верховної Ради України з проханням розглянути законопроект про мови, В.КОЛЕСНІЧЕНКО повідомив, що аналогічний документ уже прийняла міськрада Одеси, а депутати міськради Севастополя мають намір прийняти таке звернення на найближчій сесії.

«Подібного роду звернення зараз ініціюються для ухвалення більшою частиною органів самоврядування. Для чого? Щоб ми спробували підкоригувати історію 2007 року, і включити в офіційну доповідь Ради Європи оцінку позиції Венеціанської комісії», - сказав він.

На думку народного депутата, даючи негативний висновок щодо законопроекту про мови, Венеціанська комісія хотіла принизити багатьох українців. «Я не думаю, що ми повинні лягати й здаватися тільки з тієї причини, що якимсь громадянам захотілося принизити, по суті, величезну частину населення України, використовувати свої інструменти європейського тиску з метою дестабілізації ситуації в Україні», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

«Ми за євроінтеграцію, але за євроінтеграцію на рівних правах, на рівних умовах, без старшого брата й без молодшого брата», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про мови було зареєстровано у Верховній Раді 7 вересня 2010 року народними депутатами Олександром ЄФРЕМОВИМ (Партія регіонів), Петром СИМОНЕНКОМ (Комуністична партія) і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ (Блок Литвина). Документом визнається українсько-російська двомовність і передбачається вільне функціонування російської мови, зокрема, в діловодстві, законодавстві та освіті. Проект закону викликав масові акції протесту, а 27 листопада 2010 року голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН направив його до Венеціанської комісії.

У свою чергу, Венеціанська комісія поставила під сумнів відповідність цього документа Конституції: на її думку, в разі його ухвалення російська мова буде прирівняна до державної.