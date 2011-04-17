Наливайченко: Україні прагнуть нав’язати новітні форми окупації

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНО переконаний, що українцям потрібно об’єднуватися та діяти разом проти спроб нав’язати їм новітні форми окупації.

Про це він заявив сьогодні, беручи участь у заходах із вшанування пам’яті героїв Холодного Яру, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Ми вшановуємо сьогодні пам'ять героїв Холодного Яру, які любили свій край і поклали життя у боротьбі за те, щоб Україна була незалежною», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО після панахиди на могилі отамана Василя Чучупаки.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав про особливу роль Холодного Яру в історії України. «Тут у травні 1768 року повстав гайдамацький рух. У 1919-1922 рр. у цих краях діяла українська Холодноярська республіка. Тут українці найдовше чинили опір комуністичному ярму, накинутому з Москви, прагнучи жити у своїй незалежній країні», - підкреслив «нашоукраїнець».

«Сьогодні, як і в минулі часи, Україні прагнуть нав’язати новітні форми окупації. Ця новітня окупація, хто б її не напланував на десяти років наперед, не є нашою владою і нашим майбутнім. Для того, щоб їй протистояти, потрібно об’єднуватися і діяти разом, - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - Треба думати про майбутнє і спільно діяти задля успіху України».

В свою чергу лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО виступаючи у Холодному Яру наголосив, що ця земля унікальна передусім своєю життєдайною енергетикою свободи, нескореності та українського духу.

«Наш обов’язок – зробити висновки з уроків нашої історії.

Заради нашого майбутнього – ми маємо підняти рівень відзначення героїв Холодного Яру», - зауважив він.

За його словами, Холодний Яр, як і Крути, Конотоп, Шаповалівка, Соснівка, Пилявці, Виграїв, Зборів, Батог, Гурби й інші місця нашої слави – повинні бути внесені до «спеціального реєстру українських перемог над окупантами».

«Нас може об’єднати і відкрити перед нацією майбутнє тільки одна чесна відповідь: це наша історія, це наші герої», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що правдива історія єднає націю, а значить – робить нас сильнішими. «Як єднає націю єдина державна мова, культура, церква, мораль, звичай, право», - додав він.

Лідер партії наголосив, що історія – це не тільки і не стільки минуле, скільки є проекцією майбутнього.

«Тому нації, які знають собі ціну, завжди виборюють свою історію. Історію крадуть нації, які її не мають, історію фальсифікують нації-окупанти», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомлялося, сьогодні представники «Нашої України» беруть участь у заходах із вшанування пам’яті героїв Холодного Яру (с. Мельники, Чигиринський район, Черкаська область). Запланована участь у заходах і лідера партії «Наша Україна», Президента України (2005-2010) Віктора ЮЩЕНКА.