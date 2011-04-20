Наша Україна обіцяє свої голоси за законопроект про земельний кадастр

Народні депутати, члени партійної групи «Наша Україна» одноголосно підтримають законопроект про земельний кадастр.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Наша Україна” з посиланням на народного депутата, заступника голови політради «Нашої України» Віктора МАТЧУКА.

Цей документ у вівторок, 19 квітня, був внесений у Верховну Раду і може бути включений у порядок денний вже цього четверга.

Депутат наголосив, що земля на сьогодні є найліквіднішим активом в Україні, тому у цій сфері має бути наведений елементарний порядок.

«Має запрацювати зрозуміла для всіх система обліку земельних ділянок - щоб кожна людина без перешкод могла ознайомитися з основними характеристиками ділянки, її оціночною вартістю, родючістю, місцезнаходженням. Сьогоднішній закон дає відповіді на такі запитання, тому ми вирішили його підтримати», - пояснив член «Нашої України».

Як повідомив В.МАТЧУК, відповідно до законопроекту, земельна ділянка повинна реєструватися лише один раз. «Зараз ця ситуація відбувається так, що, наприклад, після продажу землі всі документи новому власникові треба оформлювати заново. У законі про земельний кадастр закладений один з основних принципів – земля реєструється лише раз, отримуючи індивідуальний номер. Потім її можна продавати, дарувати, віддавати в оренду, в заставу банку, не витрачаючи часу на нове оформлення того самого пакету документів», - пояснив В.МАТЧУК.

Також, за його словами, до 2013 року має бути скасовано поняття державних актів на землю, а основним документом на земельну ділянку стане витяг з державного реєстру.

Законопроект, крім того, зобов’язує провести оціночну вартість кожної земельної ділянки. «Якщо у майбутньому запрацює ринок землі, то саме ця оціночна вартість не дозволить задешево скуповувати землю. Це фактичне запровадження стартової ціни. Тоді вже неможливо буде, скажімо, купити у якоїсь бабусі ділянку за 100 гривень, якщо її оціночна вартість становить, наприклад, 10 тисяч доларів», - зауважив депутат.

Як повідомив В.Матчук, законопроект також передбачає, що основна інформація про земельні ділянки буде викладена в Інтернеті. «Кожен бажаючий, таким чином, отримає можливість подивитися на основні характеристики цієї ділянки, зрозуміти що і де відбувається», - відзначив він.