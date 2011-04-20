Українці найбільше підтримують армію, місцеву владу і Януковича, найменше - суди

Українці найбільше підтримують діяльність армії, місцевої влади і Президента України, найменше - судів і прокуратури.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження Центру Разумкова.

Так, повністю підтримують діяльність Президента України 11,3% опитаних, окремі його заходи - 35,5.

Діяльність Верховної Ради України повністю підтримують 5,3%, окремі заходи - 31,7%.

Діяльність уряду України повністю підтримують 6,5% опитаних, окремі заходи -33,9%.

Дослідження засвідчили вищий рівень підтримки українцями діяльності органів місцевого самоврядування: відповідно 12,6% і 44,2%.

Діяльність райдержадміністрацій підтримують повністю 8,3%, окремі заходи - 40,7%, облдержадміністрацій - 6,9% і 40,5%.

Порівняно високий рівень підтримки опитані засвідчили армії - 16,1 і 38,0 відсотків відповідно.

Найменшу ж підтримку в українців знаходять суди і прокуратура. Так, діяльність судів повністю підтримують лише 4,2%, окремі заходи - 25,6%.

Органи прокуратури підтримують 6,2% українців, окремі заходи - 27,9%.

Соціологічна служба Центру Разумкова констатує продовження зниження рівня підтримки діяльності політиків, які представляють діючу владу.

Зокрема, рівень повної підтримки діяльності Віктора ЯНУКОВИЧА становить 10,6% , а не підтримки - 49,0%.

Діяльність прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА повністю підтримали 5,3% респондентів, не підтримали - 60,1%. Діяльність віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА повністю підтримали 7,9% респондентів, не підтримали - 50,1%. Діяльність голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА повністю підтримали 3,6% респондентів, не підтримали - 64,6%.

У квітні 2011 року рівень повної підтримки діяльності лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО склав 9,6%, а не підтримки - 60,2%. Діяльність Арсенія ЯЦЕНЮКА повністю підтримали 9,8% респондентів, не підтримали - 46,0%.

Загальний рівень протестних настроїв населення не підвищився, порівняно з лютим, проте дещо зросло число громадян, які готові взяти участь у законних акціях протесту з економічних причин.

*** Соціологічна служба Центру Разумкова проводила соціологічне дослідження з 1 по 5 квітня 2011 року за участі 2009 респондентів у віці від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.