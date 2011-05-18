До Верховної Ради пройшли б 7 партій (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради відбулись найближчим часом, 78,4% електорату взяли б у них участь. Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології «КМІС» з 31 березня по 11 квітня 2011 року.

За умови, якби вибори до Верховної Ради України відбулись найближчим часом, рейтинги основних політичних сил в Україні розташувались би наступним чином: за Партію Регіонів проголосувало б 17,8%, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» набрало б 12,7%, за партію «Фронт Змін» віддали б голоси 7,4%, партія «Сильна Україна» набрала б 4,7%, партія «УДАР» – 3,9%, Комуністична партія України – 3,3%, Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 3,3%. Всі інші політичні сили набирають менше 3%. Не підтримали б жодну із партій 14,8%.

Із 74,8% опитаних, які висловили намір взяти учаcть у виборах, за Партію регіонів віддали б свої голоси 26,3% виборців, за Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 18,8% , партію «Фронт змiн» підтримало б на виборах - 10,8%, партiя «Сильна Україна» набрала б 6,5%, партiя «Удар» - 5,3%, Комунiстична партія України – 4,9%, Всеукраїнське об`єднання «Свобода» - 4,8%, Народна партія України 1,1%, Блок «Наша Україна» - 0,9%.

За іншу партію або блок проголосувало б - 4,2%, не підтримали б жодну із партій 16,3% опитаних.

В цілому, по всій території України силами чотирьох дослідницьких центрів було проведено 26000 інтерв’ю (в 24-х областях, АР Крим та м.Київ) методом face to face за місцем проживання респондента, за вибіркою, яка є репрезентативною для всієї країни та кожної області зокрема (в т.ч. АР Крим та м.Київ), за такими показниками як вік (особи старші 18 років), стать, тип поселення (місто/село) та показником адміністративно-територіального поділу (область). Статистична похибка вибірки склала +/– 0,9%