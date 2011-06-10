УЄП: резолюція Європарламенту призведе до зниження іміджу України

Стурбованість, яку висловлено у прийнятій Європейським парламентом 9 червня резолюції про ситуацію в Україні, є обґрунтованою, а наслідком ухвалення цього документа може бути зниження іміджу України на міжнародній арені, вважають у громадській організації "Українська європейська перспектива" (УЄП).

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві УЄП.

“Вибірковість у застосуванні правосуддя та у переслідуванні осіб з української політичної опозиції, застосування непропорційних запобіжних заходів по відношенню до колишніх урядовців не могло залишитися поза увагою авторитетних міжнародних організацій. Логічним наслідком цього стало прийняття Європарламентом резолюції, яка, з одного боку, об`єктивно відображає стан речей, а з іншого боку, не сприяє підвищенню міжнародного авторитету нинішньої влади України”, - йдеться у заяві.

В УЄП вважають, що українській владі необхідно зробити серйозні висновки з резолюції Європарламенту, в якій також наголошується на “необхідності припинити створювати такі умови, за яких поточні розслідування проти окремих політичних лідерів України заважають їх активній участі в політичному житті країни, проведенню зустрічей з виборцями та поїздкам за кордон на міжнародні зустрічі”.

Припинення вибіркового застосування правосуддя, зазначено у заяві, сприятиме зміцненню верховенства права та захисту прав людини в Україні. На думку УЄП, це є важливим для підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС та Угоди про асоціацію й поглиблення відносин між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Україні, у якій, зокрема, висловив занепокоєння вибірковим правосуддям.

Європарламент наголосив на важливості забезпечення прозорості розслідувань і судових процесів, а також застеріг від будь-якого використання кримінального законодавства для досягнення політичної мети.