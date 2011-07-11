Томенко: парламентські вибори навесні - це був би вихід

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО не виключає, що через зростання соціальної напруги, може виникнути питання про проведення дострокових виборів парламенту, а, можливо, і глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив в інтерв`ю 5-му каналу.

"Можливо постане питання дострокових парламентських виборів, я не виключаю, може постане питання і дострокових президентських виборів. Все буде залежати від ступеню несприйняття суспільством тих останніх антинародних реформ", - сказав він.

За словами віце-спікера, представники опозиції, які наполягали на проведення виборів до ВР за діючою Конституцією восени 2011 року, були праві в своїх прогнозах. "Парламент в такому форматі вичерпав себе. Аби вибори були навесні 2012, бо осінь 2011 - фізично неможливо, за відкритими партійними списками, це був би вихід з ситуації", - сказав він. М.ТОМЕНКО наголосив, що гасло не тільки "відставки уряду, а і дострокових парламентських виборів буде одним з актуальних гасел осені".

При цьому, додав заступник голови ВР, такі вибори матимуть сенс лише якщо не буде змінена виборча система. "Досвід показує, що українець - специфічна людина і буде діяти дуже просто, якщо буде змішана система. За список він буде голосувати серцем, а за округ - шлунком", - наголосив М.ТОМЕНКО.