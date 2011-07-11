Луценка перевели в запліснявілу камеру розміром 9 квадратних метрів?
Дружина: суд дозволив лікувати, та не лікують
|Юрій та Ірина Луценки у залі засідань Печерського райсуду
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам.
За словами І.ЛУЦЕНКО, "СІЗО двічі клопотав перед суддею Сергієм ВОВКОМ, щоб відправити ЛУЦЕНКА на обстеження, оскільки у нього виразка, ерозії, і суд дозволив його лікувати, проте конвойна служба не відправляє його на лікування, і у зв`язку з яскравим виступом мого чоловіка на попередньому засіданні його перевели у камеру розміром 9 квадратних метрів".
Як сказала І.ЛУЦЕНКО, у камері вогко, цвіль, у її чоловіка з`явилася тахікардія, біль у руках і ногах. "Погіршується стан здоров`я, він про це намагається не говорити, не хоче, щоб виглядало так, ніби він скаржиться", - додала вона.
І.ЛУЦЕНКО назвала таке ставлення до її чоловіка злочином, оскільки медична комісія, яку запросив СІЗО, підтвердила "цілий букет хвороб".