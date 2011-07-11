Луценка перевели в запліснявілу камеру розміром 9 квадратних метрів?

Стан здоров`я екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА постійно погіршується, заявляє його дружина Ірина ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам.

За словами І.ЛУЦЕНКО, "СІЗО двічі клопотав перед суддею Сергієм ВОВКОМ, щоб відправити ЛУЦЕНКА на обстеження, оскільки у нього виразка, ерозії, і суд дозволив його лікувати, проте конвойна служба не відправляє його на лікування, і у зв`язку з яскравим виступом мого чоловіка на попередньому засіданні його перевели у камеру розміром 9 квадратних метрів".

Як сказала І.ЛУЦЕНКО, у камері вогко, цвіль, у її чоловіка з`явилася тахікардія, біль у руках і ногах. "Погіршується стан здоров`я, він про це намагається не говорити, не хоче, щоб виглядало так, ніби він скаржиться", - додала вона.

І.ЛУЦЕНКО назвала таке ставлення до її чоловіка злочином, оскільки медична комісія, яку запросив СІЗО, підтвердила "цілий букет хвороб".