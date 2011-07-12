Ландіка вигнали з партії

Сина народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутата Луганської міської ради Романа ЛАНДІКА, який побив дівчину, виключили з Партії регіонів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі міської організації партії.

Рішення було ухвалено сьогодні на засіданні політради міської організації після обговорення персональної справи Р.ЛАНДІКА «у зв`язку з останніми подіями в ніч з 3-го на 4-е липня в ресторані «Баккакра».

Крім того завтра, 13 липня, о 10.00 відбудеться позачергова сесія Луганської міської ради. Під час сесії планується виключити Р.ЛАНДІКА зі складу фракції Партії регіонів і зняти з посади керівника Комісії з питань інфраструктури міста, транспорту і зв`язку Луганської міськради.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив дівчину.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцеперебування Р.ЛАНДІКА. Його було затримано в Росії.