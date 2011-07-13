Чого «нанюхався» комп’ютер, який відбирав суддів у Печерському суді?

Адвокат Валентина ТЕЛІЧЕНКО заявляє, що керівництво Печерського районного суду міста Києва утаємничило технічну інформацію про автоматизований розподіл політичних справ між суддями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ТЕЛІЧЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Кілька депутатів та адвокатів зверталися із запитом до керівництва Печерського суду з тим, щоб з’ясувати, де ж протокол комп’ютерного відбору у цьому суді. Цю інформацію перевели зі статусу публічної у статус службової», - сказала В.ТЕЛІЧЕНКО.

На її думку, таким чином, з’являються сумніви у законності розподілу резонансних кримінальних справ між суддями Печерського райсуду.

«Від минулого року ми дістали кілька суттєвих змін у кримінально-процесуальному праві, наприклад, той самий комп’ютерний відбір (суддів). Багато було байок про те, чого «нанюхався» комп’ютер, коли обирав одного й того ж самого суддю на кілька політичних справ. Я маю на увазі обрання судді ВОВКА, який донедавна спеціалізувався на цивільних справах», - додала вона.

Адвокат вважає сумнівним збігом обставин, що для розгляду політичних справ обираються судді, які не мають досвіду або які спеціалізувалися раніше не на кримінальному праві.