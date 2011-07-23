Одеські журналісти прориваються до міськради через прокуратуру

Створена за підтримки Євросоюзу і BBC World Service Trust громадська організація «ТОП-Медіа» закликала прокурора Одеси Геннадія ФУРТАТА відновити законний допуск журналістів на засідання Одеського міськвиконкому і сесії міськради.

Як наголошується в документі, копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН, «громадська організація «ТОП-Медіа» висловлює сумніви щодо законності розпорядження Одеського міського голови № 579-01р від 23 травня 2011 року «Про затвердження Правил пропускного режиму в адміністративну будівлю Одеської міської ради», яка суперечить законам України, принципам місцевого самоврядування, відвертості, гласності і демократії, а також здоровому глузду».

В організації дивуються, що «документ було оприлюднено на сайті Одеської міськради «заднім числом» - після подій 14 липня, коли депутат Одеської облради Олексій ГОНЧАРЕНКО спробував пройти на засідання міськвиконкому, а співробітники МВС і муніципалітету грубо порушили права журналістів, обмеживши їм вільний доступ на засідання”.

«Ми нагадуємо, що ч. 2 ст. 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх чиновники зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і способом, передбаченими Конституцією і законами України», - наголошується у зверненні.

Тим часом, «розпорядження міського голови Олексія КОСТУСЄВА суперечить законодавству України, зокрема, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування України», якою міському голові не надані повноваження обмежувати доступ до приміщення міської ради; ст. 25 Закону України «Про інформацію», яка передбачає, що журналісти можуть вільно проходити в будівлі органів місцевого самоврядування, а також при виконанні професійних обов'язків мають право здійснювати письмові, аудіо- і відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів», - заявляють в ГО «ТОП-Медіа».

Крім того, «розпорядження міського голови передбачає введення карток акредитації для пропуску до будівлі Одеської міськради, що є перешкодою у роботі журналістів, оскільки ст. 26 Закону України «Про інформацію» свідчить, що відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації», - наголошується у зверненні.

Також «ТОП-Медіа» звертає увагу прокурора Одеси на те, що серйозною перешкодою для здійснення професійної діяльності журналістів «є таке положення розпорядження мера: «Допуск до адмінбудівлі особи з кіно-, фото- і звукозаписною апаратурою здійснюється за списком, узгодженим з Департаментом інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради». Воно суперечить вимогам ст. 25 Закону України «Про інформацію», - підкреслили в організації.

Крім того, розпорядження Одеського міського голови передбачає, що до адмінбудівлі «не допускається прохід осіб з явними ознаками психічного розладу або інфекційного захворювання». Проте «у співробітників міліції - зазначається у документі, - відсутні повноваження давати таку оцінку. Робити висновки про стан здоров'я людини можуть тільки лікарі в результаті обстеження. Крім того, громадяни не можуть бути обмежені в своїх правах лише за підозрою співробітників міліції у тому, що відвідувач має проблеми із здоров'ям».

На підставі вищевикладеного, громадська організація «ТОП-Медіа» просить прокурора Одеси перевірити відповідність законодавству України розпорядження Одеського міського голови «Про затвердження Правил пропускного режиму в адміністративну будівлю Одеської міської ради» і внести протест з урахуванням невідповідності нормам чинного законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Одеський міськвиконком розглядав питання про затвердження нових тарифів на паркування автомобілів.

На засідання міськвиконкому були допущені представники тільки деяких ЗМІ.

Також на засідання не пропустили керівника громадської організації «Якість життя», заступника голови Одеської облради Олексія ГОНЧАРЕНКА.