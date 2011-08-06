Юрист: арешт Тимошенко є покаранням і психологічним тиском

Дії судді Родіона КІРЄЄВА, який прийняв рішення про взяття під варту колишнього прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, швидше, справляють враження покарання та морального і психологічного тиску, ніж об’єктивної необхідності в забезпеченні законності.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив адвокат юридичної фірми «Грамацький і партнери» Ігор РЕУТОВ, коментуючи сьогоднішнє рішення судді Печерського районного суду м.Києва Р.КІРЄЄВА про зміну запобіжного заходу Ю.ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на арешт.

І.РЕУТОВ зазначає, що, на його думку, підстав для зміни запобіжного заходу щодо Ю.ТИМОШЕНКО немає, оскільки вона не змінила своєї поведінки і не вчинила жодної дії, яка б відрізнялася від тих дій, коли в якості запобіжного заходу було обрано підписку про невиїзд.

Юрист також акцентував, що запобіжний захід – це захід, що має на меті запобігання ухиленню від слідства, перешкоджанню встановлення істини у справі та забезпечення виконання процесуальних рішень у справі. А Ю.ТИМОШЕНКО з`являлася постійно до суду, брала участь в засіданні, зауважив І.РЕУТОВ.

Водночас, додав юрист, хоча формально, арешт не позбавляє Ю.ТИМОШЕНКО процесуальних прав, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, він ускладнює їхню реалізацію, оскільки реалізовувати свої права, перебуваючи у СІЗО, в нашій країні вкрай важко.

Коментуючи дії народних депутатів, які намагалися перешкодити взяттю під варту Ю.ТИМОШЕНКО, І.РЕУТОВ зазначив, що це є перешкоджанням діяльності правоохоронних органів. Втім, додав юрист, очевидно, це пов’язано з тим, що юридичну відповідальність такі депутати можуть понести лише за згоди Верховної Ради України, а така згода навряд чи буде надана.

Прогнозуючи подальші кроки захисту Ю.ТИМОШЕНКО, юрист ЮФ «Грамацький і партнери» зазначив, що захист має право протягом 3 діб подати апеляцію на ухвалу про обрання запобіжного заходу. Крім того, захист має право клопотати перед судом про зміну запобіжного заходу без обмеження кількості таких клопотань. При цьому запобіжний захід може бути змінений за умови, якщо необхідність в обраному запобіжному заході відпала, тому захисникам необхідно обґрунтувати клопотання тим, що обставини змінилися, загроз для перешкоджання встановленню істини немає, зазначив юрист.

На думку І.РЕУТОВА, в якості зміненого запобіжного заходу може бути обрано підписку про невиїзд, оскільки взяття на поруки є малоймовірним через м`якість і відсутність реального впливу на підсудного.