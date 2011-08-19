Герман переживає за мову, природу і посаду віце-прем'єра

Ганну Герман непокоїть майбутнє української мови. Про це радник Президента України, начальник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента заявила під час чату на сайті Главред.

"Я тривожуся за майбутнє української мови. Тому що бачу, що не лише ці два роки, а й протягом останніх 20 років, сфера її вживання невпинно звужується.

Я вже колись казала, що велика проблема в тому, що в Україні практично немає багатих українців. Люди, які володіють газетами, телеканалами, заводами і фабриками, у своїх сім’ях, як правило, послуговуються не українською мовою. Немає моди на українську мову. Вона не стала питанням престижу. І тому я дуже турбуюся за її долю, її перспективу.

Дуже дорожу тим, що репрезентуючи владу, я завжди послуговуюся українською мовою. Це – найменше, що я можу зробити для її утвердження та підтримки. Звичайно, цього дуже мало. Потрібні потужні гумантарні проекти з розвитку мови, української літератури, книговидання, кіно і театру. Цим повинен зайнятися новий віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань".

Натомість в Україні немає людини, яка б займалася цими гуманістичними питаннями, зазначила Г.Герман: "Відмова від посади прем’єр-міністра з гуманітарних питань (так у тексті, ймовірно, "віце-прем`єра". - УНІАН) була помилкою уряду. Ця помилка дається взнаки.

Рада, що ми запровадили в Україні інститут уповноваженого з прав дитини. Це – теж проблема, яка не вирішувалася протягом 20 років.

Думаю, що в уряді нам потрібна людина, відповідальна за захист тварин, тваринного і рослинного світу. Адже нищиться природа. Міністерство екології сьогодні не може чи не хоче цим займатися. Тож вкрай потрібен уповноважений від громадськості, який мав би право бути присутнім на засіданнях Кабінету міністрів..."

На прохання порозумітися з міністром освіти Табачником, якого "підтримують дуже багато громадян України і ненавидять оскаженілі націоналісти", радник Президента обіцяла подумати.