Чому Мельниченка не пустили до Польщі

Державна прикордонна служба України заявляє, що причиною відмови у пропуску через державний кордон у Польщу екс-майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА стало відповідне доручення іншого правоохоронного органу щодо заборони виїзду його за межі України.

Про це йдеться у розміщеній на сайті Держприкордонслужби заяви у зв`язку із появою у засобах масової інформації матеріалів, у тому числі, як зазначають у відомстві, некоректних, щодо непропуску М.МЕЛЬНИЧЕНКА через держкордон 7 вересня у пункті пропуску «Краківець».

«За фактом виконання зазначеного доручення прикордонниками Мостиського загону було поінформовано громадянина М.МЕЛЬНИЧЕНКА та винесено відповідне правове рішення. Процедура оформлення проходила в коректній формі, претензій до прикордонного наряду Микола МЕЛЬНИЧЕНКО не висловлював. Після вручення письмового рішення пан МЕЛЬНИЧЕНКО та супроводжуючі його особи залишили пункт пропуску, йдеться у заяві.

Державна прикордонна служба діяла виключно в межах своєї компетенції та наданих чинним законодавством повноважень. Інша інтерпретація цих подій є недостовірною, наголошують у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня М.МЕЛЬНИЧЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням надати оцінку діям прикордонників, які того ж дня не дозволили йому перетнути українсько-польський кордон.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО мав взяти участь у ХХІ Економічному форумі у Криниці-Здруй (Польща) на тему "Європейські дилеми: партнерство чи суперництво?", де 8 вересня планував виступити з доповіддю щодо стану корупції в Україні.

У свою чергу, у прес-службі Генеральної прокуратури зазначили, що не володіють інформацією, з яких підстав М.МЕЛЬНИЧЕНКУ було заборонено виїзд за межі України. У Генпрокуратурі нагадали, що поновлена кримінальна справа проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА перебуває у провадженні Служби безпеки України.

Стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА у 2001 і 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою у перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів.

1 березня 2005 року вона була закрита. У постанові тодішнього генпрокурора Святослава ПІСКУНА дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися зумовленими гострою необхідністю (запобігання вчиненню злочинів).

1 червня 2011 року колишній Президент Леонід КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням відновити справу щодо М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Пізніше Л.КУЧМА також направив до Печерського райсуду Києва скаргу на постанову генпрокурора про закриття справи, вимагаючи визнати її незаконною і скасувати.

23 червня Печерський райсуд скасував постанову про закриття кримінальної справи щодо М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

29 липня Апеляційний суд підтвердив незаконність рішення Генпрокуратури про закриття кримінальної справи.