Дзюба думає, що українська влада переплюнула радянських вождів

Герой України, академік НАН України, відомий літературознавець, громадський і культурний діяч Іван ДЗЮБА вважає суд над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО зразком політичного переслідування, ще гіршим, ніж було за радянських часів.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», І.ДЗЮБА сказав після відвідання Печерського районного суду.

«Тримайтеся, Юліє Володимирівно. Ми з вами, ми переможемо!», - сказав І.ДЗЮБА Ю.ТИМОШЕНКО перед початком судового засідання.

«Загальне враження від суду у мене сумне. За радянських часів (коли судили і мене за книгу «Інтернаціоналізм чи русифікація?») влада все ж дотримувалася законодавства. Яке воно було, то інша справа. Звісно, справи були політичними. Але суд виходив з букви закону. Тепер суд не лише фальшує справу, а й повністю нехтує законом. Те, що справа ТИМОШЕНКО є політичною, визнав увесь цивілізований світ. З ТИМОШЕНКО борються, як з головним опозиціонером», - наголосив І.ДЗЮБА.

«Якщо влада хотіла розпочати боротьбу з корупцією (як вона каже), то необхідно було починати з реальних корупціонерів, а не з ТИМОШЕНКО. Також необхідно все це здійснювати публічно, виключно за законом. А так ми бачимо зразок політичного переслідування, ще гірший, ніж було за радянських часів», - переконаний І.ДЗЮБА.