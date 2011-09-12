Голову донецького «Фронту Змін» випустили з СІЗО

Голову Донецької обласної організації партії «Фронт Змін» Олександра ЯРОШЕНКА, якого більше двох діб протримали в слідчому ізоляторі, проте так і не висунули обґрунтованих обвинувачень, випустили на волю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Фронту Змін".

Як стало відомо юристам партії, кримінальну справу стосовно О.ЯРОШЕНКА було порушено за «абсурдними підставами». «Йому інкримінують відсутність на робочому місці 22 дні в різний час протягом трьох років - з 2007 по 2010-й, коли він обіймав посаду головного лікаря Маріупольського дерматовенерологічного диспансеру. За ці дні, вважає слідство, він необґрунтовано нарахував собі 4,5 тисячі гривень зарплатні», - сказано у повідомленні прес-службі «Фронту Змін».

«Лікаря, людину, яка понад двадцять років присвятила допомозі людям, обвинувачують у тому, що він не сидів у себе в кабінеті, перекладаючи папірці, а виконував свою роботу. Його хапають вночі, в квартирі доньки, заштовхують в автомобіль, везуть у Донецьк, допитують до пізньої ночі, незаконно тримають у слідчому ізоляторі», - зазначають у «Фронті Змін».

У партії вважають, що «все це виглядає як банальна розправа над регіональним керівником опозиційної сили».

Адвокати О.ЯРОШЕНКА оскаржать рішення про його незаконне затримання та дії слідчих податкової міліції при його затриманні й утриманні в СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня прес-служба партії «Фронт Змін» заявила про затримання голови Донецької облорганізації політсили О.ЯРОШЕНКА.

За даними прес-служби, затримання відбулося вночі 7 вересня в київській квартирі його доньки, за надуманими підставами. О.ЯРОШЕНКА відвезли автомобілем до Донецька, й місце його перебування невідоме. У партії «Фронт Змін» зазначали, що це відбулося відразу після поїздки до Донецької області лідера партії Арсенія ЯЦЕНЮКА, який виступив із різкою критикою дій Президента, уряду та місцевої влади.

9 вересня прес-служба ДПА в Донецькій області повідомила, що депутата Маріупольської міськради, колишнього головного лікаря однієї з медичних установ міста, затримано слідчими податкової міліції за підозрою в шахрайстві, підробці, привласненні й розтраті майна. Водночас прес-служба не назвала прізвище депутата.

Водночас, на думку голови Донецької ОДА Андрія ШИШАЦЬКОГО, затримання О.ЯРОШЕНКА ніяк не було зв`язано з недавнім приїздом до Донецької області глави партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА і його критики на адресу місцевої влади. «Ну, напевно, на мою думку, це просто збіг», - відзначив губернатор.