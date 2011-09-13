Чорновіл думає, що група Рибакова має вирішальний вплив у ВР

Фракція «Реформи заради майбутнього» має вирішальний вплив в парламенті. Таку думку висловив народний депутат України, член фракції «Реформи Заради Майбутнього» Тарас ЧОРНОВІЛ під час свого чату на сайті «Главред».

«Те, що зупинено тотально приватизацію стратегічних об’єктів, переглянуто деякі нюанси податкового законодавства, зупинено і направлено на поглиблене доопрацювання земельну реформу - в цьому значна заслуга нашої фракції», - заявив депутат.

«Натиснути політично, аргументувати з парламентської трибуни й відстояти свою думку - це варіант достатньо ефективний», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ, говорячи про методи роботи фракції у парламенті.

Говорячи про бачення у фракції шляхів проведення реформ в країні, депутат зауважив, що «є список необхідних реформ, є співпраця з експертними групами, які разом із нашими депутатами вже напрацювали адекватні тексти законопроектів».

Т.ЧОРНОВІЛ також зазначив, що «самовпевненість уряду останнім часом привела до того, що депутатські проекти (реформ) взагалі не розглядалися. Однак після десятків наступань на граблі, здається, їхня пиха починає спадати».

«Сподіваюсь, що в ряді реформ, особливо в земельній, наші пропозиції будуть враховані», - зауважив Т.ЧОРНОВІЛ.

Депутат при цьому зауважив, що «жорстка, непримиренна опозиція країні потрібна, але більш дієвою може стати опозиція конструктивна. От наша депутатська фракція, хоча й підтримує більшість реформ від влади, але в коаліцію не вступила».

При цьому Т.ЧОРНОВІЛ згадав виступ члена фракції «Реформи заради майбутнього» Івана ПЛЮЩА під час відкриття дев’ятої сесії Верховної Ради. На переконання депутата, «цим виступом І.ПЛЮЩ більше достукався до Віктора ЯНУКОВИЧА, ніж вся опозиція разом взята. І декілька її ключових положень, здається, найближчим часом знайдуть своє втілення».