Прес-конференція, присвячена створенню Асоціації інтервенційних кардіологів

У четвер, 22 вересня, о 13:30 у приміщені готелю "Хрещатик" в Києві відбудеться прес-конференція, присвячена створенню Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інтервенційних кардіологів України».

У заході візьмуть участь:

директор Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» – академік АМН України, професор Володимир КОВАЛЕНКО,

президент «Асоціації інтервенційних кардіологів України» – член-кореспондент АМН України, професор Юрій СОКОЛОВ,

представник ініціативи «Stent for life» – професор Міодраг ОСТОЇЧ (Miodrag Ostojic),

головний кардіолог Міністерства охорони здоров’я – професор Юрій СІРЕНКО,

член-кореспондент АМН України Катерина АМОСОВА,

голова представництва компанії «АстраЗенека» Ханс Стефан ВОКСТРЬОМ.

Актуальність проблеми важко переоцінити, коли мова йде про людські життя. Інфаркт міокарда на сьогоднішній день залишається головною причиною смертності. На папері цей факт виглядає достатньо сухо та навіть звично, але у житті, коли ця статистика оживає у найближчій лікарні у переповненому кардіологічному відділені, стає зрозуміло, наскільки гостро стоїть проблема.

На прес-конференції мова йтиме про світові методи боротьби з інфарктом міокарда, зокрема про процедуру первинного стентування в перші години від початку симптомів гострого інфаркту міокарда, яка практикується в Україні. Підніматиметься проблема «стихійності» стентування, оскільки відсутній чіткий, а головне - визнаний державою протокол проведення процедури.

Основним завданням лікування гострого інфаркту, на сьогоднішній день, є створення центрів «Реперфузійної терапії» на базі вже існуючих центрів з проведення коронарного стентування. У державному реєстрі повинна бути визначена спеціальність – «інтервенційна кардіологія», і спеціаліст – «інтервенційний кардіолог», який спеціалізується на проведенні процедури стентування. Якщо немає затвердженої спеціальності, то і відсутня обов'язкова система підготовки та удосконалення фахівців-інтервенційних кардіологів. На тлі перерахованих проблем ситуація посилюється необов'язковим і несистематичним контролем за проведенням втручань і їх результатом, це можливо при участі всіх центрів в «Українському реєстрі інтервенційних втручань», який вже працює, але не є обов'язковим для всіх центрів. Для проведення послідовних кроків у цій сфері була створена Всеукраїнська громадська організація «Асоціація інтервенційних кардіологів України».

Вдалим досвідом поділиться професор Міодраг ОСТОЇЧ – запрошений гість, президент аналогічної асоціації у Сербії і почесний член багатьох кардіологічних товариств. Загалом закордонний досвід надихає на відстоювання інтервенційної кардіології: у Польщі за двадцять років вдалось скоротити госпітальну смертність у пацієнтів з інфарктом міокарда з 35% до 4% завдяки впровадженню на державному рівні процедурі стентування.

Президент новоствореної Асоціації Юрій СОКОЛОВ розповість і про інші плани об’єднання, зокрема про організацію курсів підвищення кваліфікації для інтервенційних кардіологів, що діятимуть на постійній основі.

Адреса готелю «Хрещатик»- вул. Хрещатик, 14.

Контактна особа: Катерина МЕЛЬНИК.

Тел.: 050-445-51-31.

E-mail: k.melnyk@inchkiev.com