Адвокат: у нас немає претензій до СІЗО, у нас претензії до суду

Адвокати мають намір оскаржити окрему ухвалу Печерського райсуду Києва, винесену сьогодні в ході судового засідання, якою на СІЗО покладено обов’язок лікувати колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА.

Про це журналістам заявив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

"Ми обов’язково подамо апеляційну скаргу на цю ухвалу, оскільки претензій до слідчого ізолятора у нас немає - він не в змозі за своїми можливостями здійснювати лікування ІВАЩЕНКА. У нас, навпаки, є претензії до суду, який повинен був, маючи всі повноваження, звільнити ІВАЩЕНКА на підписку про невиїзд для лікування", - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО, підкресливши, що суд винесенням такої ухвали "зробив в ситуації крайнім СІЗО, знявши з себе відповідальність за стан здоров’я ІВАЩЕНКА".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд Києва відмовився звільнити з-під варти колишнього в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Адвокати мотивували своє клопотання тим, що стан здоров`я В.ІВАЩЕНКА значно погіршився: крім загострення колишніх хвороб, за час перебування більше року в СІЗО у нього з`явилися інші хвороби.

"В.ІВАЩЕНКУ впродовж останніх двох місяців не надається медична допомога", - заявив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

20 серпня 2010 року Генпрокуратура порушила стосовно В.ІВАЩЕНКА кримінальну справу за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

В.ІВАЩЕНКО в листопаді 2009 року, обіймаючи посаду тимчасово виконуючого обов`язки глави Міноборони, підписав складений керівником санацією “Феодосійського судомеханического заводу" план санації. Цим документом передбачена реалізація державного майна, зокрема трьох причалів, бомбосховища і будівлі, що забезпечувала розміщення і зберігання мобілізаційних матеріальних резервів.

В.ІВАЩЕНКУ було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Якийсь час він перебував у лікарні швидкої допомоги, крім того, оголошував голодовку.