США наполягають, щоб Україна не квапилась із новим законом про вибори

Сполучені Штати Америки наполягають, щоб Україна дочекалась остаточного спільного рішення Венеціанської комісії та Офісу демократичних інституцій і прав людини (ОДІПЛ) ОБСЄ щодо законопроекту про вибори народних депутатів.

Про це йдеться у передній УНІАН заяві Посольства США в Україні.

«Ми наполягаємо, щоб Україна дочекалась остаточного спільного рішення Венеціанської комісії та ОДІПР і взяла до уваги остаточні рекомендації огляду Міжнародної фундації електоральних систем (МФЕС) перед тим, як затверджувати будь-який новий законопроект і подавати його в парламент», - зазначається у заяві.

США закликають Україну дотримуватися тих зобов’язань, які вона взяла на себе відповідно до рекомендацій Офісу демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ, Венеціанської комісії та Міжнародної фундації електоральних систем щодо питань, пов’язаних із виборами.

У посольстві зазначають, що Сполучені Штати приєднуються до своїх європейських партнерів щодо великого значення, якого вони надають виборчій реформі в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Європейський Союз закликав Україну дочекатися остаточного спільного висновку Венеціанської комісії та БДІПЛ ОБСЄ щодо законопроекту про вибори народних депутатів.

27 вересня голова робочої групи з удосконалення виборчого законодавства, міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що Україна отримала попередні висновки експертів Венеціанської комісії, ОБСЄ і Міжнародної фундації виборчих систем.

За його словами, на основі попередніх висновків міжнародних організацій щодо запропонованого проекту закону Міністерством юстиції були розроблені нові пропозиції.

Законопроект «Про вибори народних депутатів України» було направлено до Венеціанської комісії 23 червня. Крім того, законопроект направлено до Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) і Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв врахувати висновки Венеціанської комісії і ОБСЄ і навіть узяти це під свій особистий контроль.

Законопроект «Про вибори народних депутатів України» істотно змінює виборче законодавство, зокрема, вводить пропорційно-мажоритарну систему.