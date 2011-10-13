Нардеп вважає, що ВР нанесла черговий удар по малому бізнесу

Внесення змін до Житлового кодексу щодо заборони використання житлової площі для будь-яких інших потреб, окрім житлових, порушує конституційні права громадян та завдає шкоди малому бізнесу, заявив народний депутат від «Нашої України» Віктор МАТЧУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, депутат вважає, що ухвалена Верховною Радою нова редакція статті 6 Житлового кодексу порушує права законних власників приміщень встановленням безпідставних обмежень.

«Прийняті 6 жовтня нововведення суперечать чинному законодавству, яке передбачає, що власники житлових приміщень не мають права використовувати їх лише для «промислових потреб». Але при цьому Господарський кодекс не забороняє використовувати свою нерухомість у робочих цілях. Більше того, відповідно до чинного законодавства, приватні підприємці можуть реєструватися за місцем проживання, що дає їм право не лише жити, але й працювати у своїх квартирах», - нагадав народний депутат.

На переконання В.МАТЧУКА, внесені владою зміни передбачають, що відкривати перукарні, аптеки, магазини, банки, нотаріальні контори та офіси, які на абсолютно законних підставах наразі здійснюють свою діяльність у житлових будинках, підприємці більше не зможуть. Відповідно, власники приміщень не зможуть їх здавати під ці потреби, що порушує їх право розпоряджатися власним майном на власний розсуд, гарантоване у статті 41 Конституції України.

«Сучасні ж новобудови взагалі із самого початку проектують з урахуванням того, що на нижніх поверхах будуть розташовані магазини чи інші елементи інфраструктури, які забезпечують потреби мешканців. Виходить, що і на них відтепер також поширюється заборона», - сказав «нашоукраїнець».

В.МАТЧУК наголосив, що фактично правляча більшість у парламенті запровадила чергові законодавчі перешкоди для ведення підприємницької діяльності, які стануть відчутним ударом по малому бізнесу в Україні.

Народний депутат підкреслив, що закон неприховано лобіює інтереси власників офісних приміщень і розрахований на те, щоб змусити малий бізнес перебиратись в офісні центри. Але така «розкіш» не по кишені більшості підприємців, оскільки оренда там є в рази вищою, а це змусить їх згортати свою діяльність.

«Окрім того, в законі не врегульоване питання, хто і яким чином має контролювати «правильність» використання приміщень у житлових будинках, а це розширює можливості для неофіційних заробітків численної армії контролерів та створює додаткове поле для корупції. Санепідемстанція, дільничні міліціонери та податківці отримали новий формальний привід для того, щоб зачастити в гості до підприємців», - переконаний В.МАТЧУК.