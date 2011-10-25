ЗМІ: Київ не ризикне питати ЄС про перспективу членства

У Міністерстві закордонних справ України називають «порожнім» договір про асоціацію без фіксації у ньому перспективи членства України в Європейському Союзі.

Про це пише газета "КоммерсантЪ Украина" (№173 (1447) від 25 жовтня).

Як нагадує видання, ювілейний, 20-й раунд переговорів за угодою про асоціацію за задумом організаторів мав стати останнім у переговорному процесі, що продовжується з весни 2007 року. Минулого тижня Україна і ЄС завершили узгодження найбільш складної частини угоди - розділу про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС. Якщо завтра сторони знімуть питання і щодо політичної частини документа, це дасть змогу оголосити про те, що він готовий до ратифікації.

У розпорядженні "Коммерсанта" опинився текст договору, винесений на обговорення. Проект документа узгоджений практично повністю – як дискусійні відмічені лише кілька фрагментів, зокрема, преамбула.

Видання нагадує, що минулого тижня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вимагав включити в документ згадку про "перспективу входження України в ЄС", заявивши, що інакше укладання договору буде відкладене.

Тим часом у пропозиціях МЗС, розроблених до переговорів, вказівка Президента виконана не повністю – Київ не вимагає від Брюсселя безпосередньої згадки про перспективу членства, обмежившись натяком на неї.

"Стаття 49 Договору Євросоюзу припускає право на членство в ЄС будь-якої європейської держави", – йдеться в українській версії преамбули. Там же пропонується формально підтвердити статус України як "європейської держави".

"Для мене неважливо, як саме буде зафіксована перспектива – посиланням на 49-у статтю, чи на 2-у статтю, або якось інакше. Головне, щоб була вказівка на кінцевий результат у вигляді членства... Без членства цей договір порожній", – заявив газеті керівник української переговорної групи, заступник міністра закордонних справ Павло КЛИМКІН.

Тим часом і цього формулювання достатньо, щоб завести переговори в безвихідь – раніше Брюссель не раз підкреслював, що вважає неприпустимою згадку ст. 49 Договору ЄС в угоді про асоціацію.

«Коммерсант» зазначає, що до недавнього часу Україна не так категорично вимагала перспективи членства. Так, процитовані вимоги Києва включені в проект з позначкою "нові". До того ж раніше сторони погоджували абзац преамбули, що виключає фіксацію прямої перспективи членства, – про те, що угода про асоціацію "залишає подальший розвиток взаємин України і ЄС відкритим".