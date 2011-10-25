Огризко бачить загрозу перетворення України у губернію

Заступник голови політради партії «Наша Україна», екс-міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сподівається, що влада України знайде необхідне рішення для того, щоб парафування Угоди про асоціацію з Європейським Союзом відбулося на саміті в грудні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час круглого столу «Чи буде створена зона вільної торгівлі України і ЄС?», що проводиться Інститутом Горшеніна.

«Я хотів би, щоб влада сьогодні знайшла можливість зробити такі кроки, які б дали можливість для парафування угоди в грудні на саміті», - сказав В.ОГРИЗКО.

При цьому він відзначив, що, виходячи з сьогоднішньої ситуації, підстав чекати підписання документа поки що немає.

«Ми чули реальні сигнали європейських партнерів, які сказали, що якщо права людини в Україні порушуватимуться, нема чого сподіватися на те, що угода буде підписана», - заявив В.ОГРИЗКО.

Він зазначив, що вважає абсолютно неправильним розцінювати вимоги, що висуваються ЄС Україні в процесі підготовки угоди, як спробу нав`язати щось.

«Сказавши, що я хочу бути членом ЄС, я автоматично погоджуюся на їх правила гри. Тому питання в тому, що не нав`язують, а підказують як, що і коли треба зробити, щоб стати членом ЄС», - відзначив В.ОГРИЗКО.

Він також сказав, що сьогодні немає підстав чекати, що Угоду про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом може бути виділено для швидкого ухвалення із загальної Угоди про асоціацію.

«Коли деякі високопоставлені урядовці з Адміністрації (Президента – УНІАН) говорять, що ми підпишемо Угоду про ЗВТ, це означає, що вони попросту не розуміють, про що йдеться. Підписати ЗВТ без Угоди про асоціацію неможливо», - наголосив В.ОГРИЗКО.

«Важливо було б Євросоюзу ухвалити політичне рішення про перспективні можливості України і знайти зараз формулу, яка могла б лежати в якомусь тимчасовому обмеженні дії цієї Угоди про асоціацію, з тим, щоб потім після цього, може за 7-10 років, перейти до другого етапу – саме до переговорів про майбутнє членство. І це займе 3-4 роки», - сказав В,ОГРИЗКО.

Разом з цим, він відзначив, що економічне значення підписаної 18 жовтня Угоди про Зону вільної торгівлі СНД сьогодні дещо перебільшене, оскільки, як такої, Зони вільної торгівлі в повному обсягу документом не передбачено.

«Я, чесно кажучи, не схильний перебільшувати економічне значення цієї угоди. Тому що, на мою думку, це політичний проект Росії, яка намагається таким чином просто перехопити ініціативу збирання пострадянських земель в нову, як тепер називається, Євразійську - але насправді Азійську імперію. Там європейського нічого немає», - сказав В.ОГРИЗКО.

При цьому він відзначив, що поки що Україна перебуває на роздоріжжі.

«Ми перебуваємо на роздоріжжі, коли альтернативою буде спуск до рівня створення нової губернії нового Азійського союзу з повною втратою Україною своєї незалежності», - заявив В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявили в Брюсселі, що сторонам вдалося узгодити всі ключові положення Угоди про вільну торгівлі, яка стане частиною Угоди про асоціацію з ЄС.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі має стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори щодо якої сторони почали в 2007 році.