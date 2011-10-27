Журналісти просять Верховну Раду не вводити нову цензуру

Громадський рух «Стоп цензурі!» висловлює рішучий протест проти законопроекту «Про захист суспільної моралі», який Верховна Рада ухвалила у першому читанні 14 жовтня.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві «Стоп цензурі!».

Автори документа вважають, що в результаті ухвалення цього законопроекту в Україні може з’явитися надзвичайно сильний інструмент цензури.

«Під приводом захисту суспільної моралі у законопроекті подаються технології, за якими можна буде закрити фактично будь-який український ЗМІ та он-лайн ресурс, а також обмежити доступ українських користувачів до зарубіжних веб-сайтів», – йдеться у заяві.

Журналісти зазначають, що правила, які нав’язує цей законопроект, а також суттєві санкції, передбачені у ньому, є неприпустимими для демократичних країн.

Працівники ЗМІ переконані, що ухвалення такого закону матиме серйозні наслідки для свободи слова в Україні, і остаточно поставить її на один щабель із такими країнами як Білорусь і Казахстан.

«Ми протестуємо проти цього законопроекту, прийняття якого означатиме створення на законодавчому рівні органу контролю над ЗМІ, що зможе дуже легко використовуватись для тиску, цензури, репресій, а також для обмеження конституційного права громадян на свободу слова й інформацію», – наголошується у заяві.

Журналісти також вимагають уважніше ставитися до виконання своїх обов`язків уповноважені на те існуючі органи влади щодо забезпечення захисту неповнолітніх від поширення реклами алкоголю та тютюнових виробів, захисту від втягнення у проституцію і дитячу порнографію, пропаганди насильства і жорстокості тощо.

Автори заяви закликають колег - українських журналістів - приєднатися до протесту проти такого нового інструмента цензури і максимально широкого висвітлення цієї теми та її можливих наслідків. Вони також звертаються до народних депутатів із проханням не голосувати за цей законопроект.

Свій підпис охочі долучитися до протесту можуть залишити на сторінці сайту «Телекритика».

*** Громадський рух «Стоп цензурі!» створений 21 травня 2010 року. Він є неформальним об’єднанням журналістів, що утворилося як відповідь на утиски свободи слова в Україні.