Кармазін: закон про ФДМУ перетворює парламент на ганчірку

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону про ФДМУ

Київ. 15 листопада. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про Фонд державного майна України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 із 297 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цей законопроект визначає статус, організацію, повноваження та порядок діяльності Фонду державного майна України.

Передбачено, що ФДМУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання й відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, а також у сфері державного регулювання оціночної діяльності.

Фонд держмайна України відповідальний перед Президентом України.

Діяльність фонду спрямовується і координується Кабінетом міністрів.

Особливості спеціального статусу Фонду державного майна визначаються Конституцією та законами України, актами Президента і полягають в особливому порядку призначення на посаду та звільнення з посади голови Фонду державного майна України.

Законопроектом визначено основні завдання ФДМУ.

Передбачено, що Фонд державного майна України подає:

щомісяця Президенту України і Кабінету міністрів України інформацію про хід виконання Державної програми приватизації;

щоквартально Президенту України, Верховній Раді України і Кабінету міністрів України аналітичну довідку про роботу та хід виконання Державної програми приватизації;

щороку Президенту України, Верховній Раді України і Кабінету міністрів України звіт про роботу та хід виконання Державної програми приватизації.

Також визначено повноваження Фонду державного майна України.

Передбачено, що ФДМУ очолює голова, який за згодою Верховної Ради призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

Перший заступник і заступник голови фонду призначаються на посаду за поданням прем’єр-міністра та звільняються з посади Президентом.

Прем’єр-міністр вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посаду першого заступника та заступника голови фонду відповідно до пропозицій голови фонду.

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Народний депутат Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС) наголосив, що вже давно необхідний закон про ФДМУ, водночас такий закон, який сьогодні запропонований парламенту, «не потрібний».

Він заявив, що у порушення Конституції України законопроектом передбачено забрати ряд повноважень ВР і передати їх Президенту та уряду. За його словами, даний законопроект «перетворює Верховну Раду на ганчірку».

Ю.КАРМАЗІН підкреслив, що даний законопроект можна ухвалити в першому читанні, але до другого читання він має бути суттєво доопрацьований окремо в частині повноважень Верховної Ради України, Президента та уряду.

За його словами, законопроектом надаються повноваження уряду і Президенту України давати доручення ФДМУ. «Шановні, ви що, білини об’їлися, коли писали цей законопроект?», - обурився Ю.КАРМАЗІН.

На це голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сказав, що ряд зауважень Ю.КАРМАЗІНА є досить правильними і даний законопроект має бути суттєво доопрацьований до другого читання.