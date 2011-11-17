Литвин: на політичній арені з'являться нові лідери

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що діюча виборча система блокує появу в Україні політиків нової генерації.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив журналістам у Новограді-Волинському Житомирської області, де переьував з робочою поїздкою

"Ви ж прекрасно розумієте, що після жовтня 2006-го року на зміну попереднім поколінням прийшли до влади люди 50-х років", - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він зазначив, що «наразі при владі немає дітей війни". "У 2006-му році такі знакові їх представники, як Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО та Леонід КУЧМА, залишили свої посади", - сказав спікер.

"Разом з тим, якщо виходити з необхідності здійснення перетворень у країні, то треба, щоб у цей процес входило покоління шестидесятників, а воно не входить з огляду на виборчу систему, яка фактично блокує прорив нової генерації політиків", - додав голова ВР.

При цьому він спрогнозував, що запровадження в Україні змішаної виборчої системи "дозволить таким людям прорватися у велику політику".

В.ЛИТВИН також зазначив, що наразі в Україні настрої людей змінюються дуже динамічно і не завжди через позитивні процеси. На його думку, невдовзі на політичній арені з’являться лідери, які демонструватимуть свою надпартійну позицію та зможуть "осідлати настрої організованих громадських утворень навесні 2012 року».

"Таким чином ці нові політики витискатимуть з політичної арени тих, хто себе наразі називає "новими обличчями" і між ними буде жорстока конкуренція, цю конкуренцію підтримають політики "старої гвардії" для того, щоб організувати передвиборчу кампанію", - зробив прогноз спікер.