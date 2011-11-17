У ВР збираються нагадати Януковичу про заявлений вектор

Парламентський комітет у закордонних справах розглянув на своєму засіданні і підтримав проект постанови «Про підтримку укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», ініційований парламентською групою «Наша Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», за словами народного депутата Андрія ПАРУБІЯ, постановою пропонується ухвалити звернення Верховної Ради до Президента України з вимогою вжити усіх необхідних заходів для парафування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом ще у 2011 році.

А.ПАРУБІЙ наголосив, що таке рішення парламенту є особливо важливим напередодні XV саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Києві 19 грудня.

«Відомо, що робоча частина угоди уже завершена, а далі потрібно приймати політичне рішення. Відтак, у даній ситуації своє слово повинна сказати Верховна Рада, яка визначає засади зовнішньої та внутрішньої політики нашої держави. Така заява стане важливим сигналом як для українського суспільства, так і для наших європейських партнерів», - наголосив А.ПАРУБІЙ.

На його переконання, процес євроінтеграції України ускладнюється спробами втягнути Україну «у Євразійський союз Кремля».

«Для України може бути лише один вектор розвитку - європейський», - сказав депутат.

У партії нагадали, що у разі прийняття постанови Верховна Рада вимагатиме від Президента України забезпечити безумовне виконання законів та указів Президента щодо європейської інтеграції, а також усунути всі штучні перешкоди для наступного підписання та набуття чинності згаданої угоди.

У документі депутати наголошують на тому, що набуття членства у Євросоюзі є потужним стимулом для проведення модернізаційних перетворень в Україні та знаходить підтримку більшості українських громадян в усіх регіонах.

Відхід же влади від європейських політичних та економічних принципів, порушення принципів демократії, прав людини і верховенства права суперечить національним інтересам нашої держави і може мати своїм наслідком втрату європейської перспективи для України та ослаблення її міжнародних позицій.

«Наша Україна» вважає, що ухвалення цієї постанови стане адекватною відповіддю українського парламенту на нещодавно ухвалену Резолюцію Європарламенту щодо поточних подій в Україні, у якій європейці вкотре підтвердили, що Україна зможе стати членом ЄС лише за умови виконання всіх критеріїв вступу, включаючи повагу до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод і верховенства права.

Також комітет розглянув проект постанови А.ПАРУБІЯ про заслуховування звіту прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з приводу підписання Договору про зону вільної торгівлі у рамках СНД.

Згідно із проектом, «Наша Україна» пропонує заслухати у листопаді на пленарному засіданні Верховної Ради звіт прем’єр-міністра та зобов’язати Кабінет міністрів оприлюднити текст цього договору і додатків до нього.