У Попова обіцяють захистити видавництво і капелу від рейдерів

На 17 листопада заплановано судове засідання Господарського суду Києва у справі стосовно відшкодування збитків, яких зазнали територіальна громада міста і капела імені Ревуцького внаслідок дій ТОВ «Тригліф».

Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, під час прес-конференції розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов.

До Господарського суду ще 27 жовтня звернувся балансоутримувач приміщення КП «Київжитлоспецексплуатація». Тоді, як нагадав Олександр Пузанов, ТОВ «Тригліф», нібито усуваючи провисання стелі, зруйнувало частину міжповерхового перекриття будинку, чим завдало шкоди комунальному майну територіальної громади Києва.

«Ми захистимо інтереси капели, інтереси видавництва та інтереси територіальної громади. Розраховуємо, що суд прийме рішення вже найближчим часом», – повідомив Олександр Пузанов.

Заступник голови КМДА розповів, що після захоплення приміщення капели, яке відбулося 8 листопада, КП «Київжитлоспецексплуатація» звернулося до Печерського райвідділу МВС. 14 листопада було порушено кримінальну справу за фактом умисного пошкодження комунального майна на суму понад 153 тис. грн.

«Крім того, законність приватизації приміщення товариством «Тригліф» також є предметом прискіпливого вивчення», – підкреслив Олександр Пузанов.

Так, прокуратура Києва вирішила перевірити законність приватизації цього приміщення. У перевірці беруть участь Головне управління комунальної власності Києва та Головне управління охорони культурної спадщини.

Ситуація, яка склалася із капелою імені Ревуцького, спонукала київську владу більш пильно вивчити питання приміщень та будівель, що належать місту та перебувають в оренді. Зокрема, хто їх експлуатує та у якому стані орендар підтримує майно киян. Голова КМДА Олександр Попов доручив звернути особливу увагу на стан пам’яток архітектури міста.

«За дорученням Олександра Попова ми більш ретельно проаналізуємо стан пам’яток архітектури Києва. У разі виявлення порушень – без зволікань припинятимемо договірні відносини із несумлінними користувачами комунальним майном», – повідомив Олександр Пузанов.