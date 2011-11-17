Янукович не хоче казати «гоп», поки йдуть переговори з Москвою

Напружені і складні переговори з російським «Газпромом» про узгодження ціни на поставку газу в Україну тривають, однак говорити про результати поки що рано, заявив сьогодні на зустрічі з журналістами в Одесі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який ознайомився в ході робочої поїздки з роботою «Євротерміналу» Одеського морського торговельного порту і новоспорудженим стадіоном футбольного клубу «Чорноморець».

Як передає кореспондент УНІАН, Президент наголосив, що «поки переговорний процес триває, треба пам’ятати про прислів’я: не кажи гоп… Усі, хто коментує, - хай буде це на їх совісті. Вони далекі від цього процесу. Я це свідомо кажу. Сьогодні ми як партнери (з Росією – УНІАН) знаходимося у складному переговорному процесі. Є велике бажання з обох сторін знайти прийнятне рішення. Але зарано говорити про будь-яку ціну. Хоча ми наблизились до вирішення цього питання. Але процес не завершений – він продовжується щоденно».

В.ЯНУКОВИЧ акцентував, що лише «протягом цього дня мав з цього приводу дві розмови. Рано-вранці мав розмову з учасниками переговорного процесу з боку України і після прибуття до Одеси знову телефонував, зауваживши, що «є віра в те, що ми здатні виконати цю непросту роботу. Потрібно ще трошки часу. Як тільки ми вийдемо на прийнятне рішення, безумовно, ми не триматимемо його в таємниці - повідомимо суспільству про досягнуті результати».

При підході до преси на стадіоні «Чорноморець» журналістам було дозволено поставити три запитання. Таку можливість було надано представникам партгазети «Региональный вестник», Одеської ДТРК і газети облради «Одеські вісті».