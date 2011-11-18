Яценюк думає, що опозиція йтиме на вибори 2-3 колонами

Партія "Фронт змін" та Блок Юлії Тимошенко з наступного тижня розпочнуть переговори щодо участі у парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив лідер партії Фронт змін", народний депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК.

"Фронт змін» офіційно заявляє, що ми розпочинаємо ці переговори з наступного тижня. Вчора ми проводили переговори з БЮТ щодо ухвалення закону про вибори. З наступного тижня ми проводимо політичні консультації щодо участі в парламентській кампанії 2012 року", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, підвищення прохідного бар’єру до 5% під час виборів до ВР не порадувало опозицію, однак це стало серйозним стимулом для об’єднання опозиції. Він наголосив, що з наступного тижня розроблятиметься схема взаємодії опозиційних сил під час виборів.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що мова йде про створення єдиного списку опозиційних кандидатів за мажоритарними округами, навчання представників опозиції в комісіях.

В той же час, за словами А.ЯЦЕНЮКА, скоріше за все, опозиція піде на вибори 2-3 колонами. "Головне показати спільний потужний результат і нову якість політиків. Завдання опозиції зібрати більшість в новій Верховній Раді", - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що до даних переговорів можуть приєднатися всі політичні сили, які представляють опозицію. "Двері відкриті для всіх політичних партій, які представляють опозицію", - додав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомлялося, 17 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон про вибори. Відповідно до закону, вибори депутатів здійснюватимуться за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар’єр. Блоки участі у виборах не беруть.