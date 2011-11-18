Зварич просив ще три місяці, щоб вивести «Лівелу» на чисту воду

Верховна Рада України припинила діяльність Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин та наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів компанії «Лівела» та інших пов’язаних з нею юридичних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, під час заслуховування звіту голова комісії Роман ЗВАРИЧ зауважив, що внаслідок застосування державних гарантій захисту іноземних інвестицій до компанії «Лівела» та інших пов’язаних з нею підприємств на підставі рішення суду, за 2010 рік державний бюджет недоотримав значні кошти.

Зокрема, за його словами, дії органів державної та судової влади призвели до нанесення державі тільки у 2010 році значних збитків у вигляді ненадходження до бюджету обов’язкових податків та зборів на суму 2,892 млрд. грн.

Комісія пропонувала парламенту звернутися до Генеральної прокуратури України з вимогою провести належне розслідування всіх викладених фактів і притягнути винних осіб до юридичної відповідальності.

Пропонувалося продовжити роботу ТСК ще на три місяці. Однак цю пропозицію підтримали лише 56 народних депутатів з 365, зареєстрованих в сесійній залі. Таким чином робота ТСК автоматично вважається припиненою.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 12 травня п.р. створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин та наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів компанії «Лівелла».