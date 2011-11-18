Єфремов пов'язує ціну на газ з виборами у Росії

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що Кабінет міністрів успішно закінчить переговори з Росією про ціну на газ, і влада збільшить витрати на соціальну сферу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в парламенті.

«Залежно від результатів цих переговорів і від ціни на газ, ми зможемо в кінцевому результаті скорегувати деякі моменти в державному бюджеті», - зазначив О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, якщо уряду вдасться отримати «справедливу» ціну на газ, то тоді влада спроможна буде вирішити соціальні питання.

Відповідаючи на запитання журналістів, коли парламент усе-таки зможе прийняти держбюджет на 2012 рік, О.ЄФРЕМОВ сказав, що протягом чотирьох днів після досягнення домовленостей із РФ про ціну на газ уряд подасть проект бюджету до парламенту, і ВР зможе прийняти його «в цілому, тому що проект відпрацьовано достатньо».

Водночас, за словами О.ЄФРЕМОВА, невідомо коли буде досягнута домовленість. Він нагадав, що в РФ найближчим часом відбудуться парламентські вибори, і це «не може не відкладати відбиток на ухвалення цього рішення».

Говорячи про роботу парламенту, О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що до нового року залишається два пленарні тижні, й депутати повинні прийняти ще 53 закони, які передбачають реформування в економіці. За його словами, перед парламентом «стоять великі завдання». Він вважає, що якщо ВР їх вирішить, то «тоді роботу буде виконано». За словами О.ЄФРЕМОВА, в парламенті «весь час покращується й покращується дисципліна і ставлення, і результат роботи».

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявив, що перенесення ухвалення держбюджету в остаточному варіанті пов`язане з тим, що уряд проводить переговори з Російською Федерацією про ціну на газ.

За словами В.ЛИТВИНА, закон про держбюджет наступного року буде прийнято відразу після того, як стане відома ціна на газ.