Верховній Раді доводять, що вона не має права на існування в такому складі

Прийняттям закону про декриміналізацію економічних злочинів народні депутати хочуть захистити себе ж від відповідальності за свої діяння, тому парламент повинен бути розпущений, а статті повернуті до Кримінального кодексу.

Про це в коментарі УНІАН заявив головний координатор громадянської кампанії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

За його словами, ухвалення закону про декриміналізацію зайвий раз підтвердило, що народні депутати переслідують виключно свої корисливі інтереси. «Тепер контрабандисти можуть, особливо не соромлячись, не доплачувати мільярди доларів до бюджету, торговці – обманювати покупців, а фінансові шахраї – «кидати» постачальників і кредиторів, фіктивно банкрутуючи підприємства», – сказав громадський діяч.

«За такою логікою, наступним кроком цієї Верховної Ради має бути рішення про те, що всі положення Кримінального кодексу не поширюються на нинішніх і колишніх депутатів, чиновників і всіх багатих людей. Це буде логічним завершенням їх діяльності щодо звільнення себе від будь-якої відповідальності перед суспільством», – додав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Керівник «Форуму» підкреслив, що закон прийнято в своєкорисливих інтересах депутатів, які постійно порушують закон, зокрема, здійснюють економічні злочини.

«Державі завдаються збитки на мільйони, на мільярди доларів, а відповідальність за це – сміхотворний штраф. Зрозуміло, що тепер кожний барига вважатиме, що вигідніше порушувати закон, а потім відкупитися, адже серйозної відповідальності більше не буде», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Він акцентував, що ніякі штрафи не покриють збитки від економічних злочинів. «За крадіжку мобільного телефону або гаманця зі 100 гривнями людина може потрапити за грати на 3–5 років. А за крадіжку мільярдів не настає ніякої відповідальності. За посягання на власність комерсантів загрожує в’язниця, а за те, що ці ж комерсанти крадуть у народу мільярди – не буде нічого. Верховна Рада ще раз показала, як вона прагне поставити себе вище будь-яких законів і відгородитися від простих українців», – сказав громадський діяч.

Таким чином, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ наполягає, що в такому складі Верховна Рада не має права на існування. «Недарма народ вимагає негайного розпуску і виборів, парламент повинен піти, весь. Люди з подібними ідеями про звільнення від кримінальної відповідальності економічних злочинців там з’являтися не повинні», – упевнений він.

Що стосується статей, які були декриміналізовані, їх, на думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, потрібно повернути до Кримінального кодексу в первісному вигляді. «Нова влада повинна обов’язково повернути кримінальну відповідальність за тяжкі економічні злочини. Вони набагато страшніші, ніж багато інших, оскільки економічні злочинці позбавляють сьогодення і майбутнього десятки мільйонів громадян», – наголосив громадський активіст.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2011 року Верховна Рада Україна прийняла внесений Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ закон щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності.

За прийняття закону проголосували 268 народних депутатів із 314, зареєстрованих у сесійній залі: 189 – від Партії регіонів, 0 – від «БЮТ-Батьківщина», 5 – від НУ-НС, 21 – від КПУ, 20 – від Народної партії, 20 – від групи «Реформи заради майбутнього» і 13 позафракційних депутатів.

Цей закон скасовує кримінальну відповідальність за деякі діяння у сфері господарської діяльності і замінює її адміністративною – у вигляді штрафів. Зокрема, мова йде про злочини, передбачені наступними статтями Кримінального кодексу:

Ст. 201 «Контрабанда» (щодо контрабанди товарів);

Ст. 202 «Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг»;

Ст. 203 «Зайняття забороненими видами господарської діяльності»;

Ст. 207 «Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті»;

Ст. 208 «Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків»;

Ст. 214 «Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння»;

Ст. 215 «Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків»;

Ст. 217 «Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма»;

Ст. 218 «Фіктивне банкрутство»;

Ст. 220 «Приховування стійкої фінансової неспроможності»;

Ст. 221 «Незаконні дії у разі банкрутства»;

Ст. 223 «Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску»;

Ст. 225 «Обман покупців та замовників»;

Ст. 226 «Фальсифікація засобів вимірювання»;

Ст. 228 «Примушування до антиконкурентних узгоджених дій»;

Ст. 234 «Незаконні дії щодо приватизаційних паперів»;

Ст. 235 «Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання».