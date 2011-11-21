Яворівський: я вже спокійний, що це все закінчилось

Екс-голова Спілки письменників України, народний депутат від фракції "БЮТ-"Батьківщина" Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ не шкодує, що більше не очолює Національну спілку письменників України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯВОРІВСЬКИЙ сказав сьогодні в коментарі журналістам під час презентації програми з телемедицини Фонду допомоги і розвитку дітям Чорнобиля.

“Я брав участь у виборах нового голови чисто символічно”, – зазначив В.ЯВОРІВСЬКИЙ і додав, що якби він виграв ці вибори, то потім провів би позачерговий з’їзд спілки і передав би свої повноваження “комусь молодшому”.

Він нагадав, що Спілку письменників завжди очолював лауреат Шевченківської премії. “Це найвища літературна премія, тобто людина вже приходила з певним літературним авторитетом. МУШКЕТИК так само був, Павло ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ так само був. ЯВОРІВСЬКИЙ так само був – вже й депутатом і головою комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Прикро, що зараз прийшов письменник, скажімо так, не широковідомий – Віктор БАРАНОВ” – зауважив В.ЯВОРІВСЬКИЙ і додав, що його часто запитують, хто такий В.БАРАНОВ.

Водночас, за словами депутата, він був готовий до того, що на посаду голови Спілки письменників оберуть письменника Василя ШКЛЯРА. “Але Василь ШКЛЯР зняв свою кандидатуру на мою користь, переконуючи інших, що в цей складний час (на посаді голови спілки - УНІАН) має бути людина з певним статусом, яка може спілку оборонити”, – зауважив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

В той же час, екс-голова спілки абсолютно не шкодує, що не був знову обраний на цю посаду: “В той же вечір я вже був спокійний, що це все закінчилось”, – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада з`їзд НСПУ обрав головою Національної спілки письменників України В.БАРАНОВА.

За кандидатуру В.БАРАНОВА проголосував 171 делегат з`їзду НСПУ. За народного депутата від «БЮТ-Батьківщина» Володимира ЯВОРІВСЬКОГО, який очолював НСПУ протягом 10 років, - 144.

*** В.БАРАНОВ - український письменник. Секретар Національної спілки письменників України (1983), голова Київської міської організації НСПУ, головний редактор журналу "Київ".