Президент Литви не знає, як небезпечно для неї в Києві?

22 листопада, відбудеться п’яте засідання Ради Президентів України і Литви.

Про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, це засідання відбудеться в рамках зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом Литовської Республіки Далею ГРІБАУСКАЙТЕ, яка відвідає нашу державу з візитом.

Під час переговорів на найвищому рівні пріоритетну увагу буде приділено темі європейської інтеграції України, зокрема Угоді про асоціацію Україна – ЄС.

Також на порядку денному – питання активізації торговельно-економічної взаємодії, співпраці у сферах транспорту, сільського господарства, енергетики, поглиблення культурно-гуманітарних зв’язків між Україною та Литвою, зазначив С.ЛЬОВОЧКІН.

За словами глави Адміністрації Президента, в рамках візиту передбачається підписання низки двосторонніх документів. Серед них – Меморандум про взаєморозуміння у транспортній сфері та Програма співробітництва у галузі науки і технологій на 2011-2015 роки.

Окрім того, заплановано проведення українсько-литовського бізнес-форуму.

Як повідомляв УНІАН, Оргкомітет з відзначення Дня Свободи в Україні звернувся з відкритим листом до Президента Литви Д.ГРІБАУСКАЙТЕ з проханням перенести візит до нашої країни.

Оргкомітет мотивував своє проханням тим, суд у Києві заборонив громадянам 22 листопада відзначати День Свободи, аргументуючи своє рішення, зокрема, і тим, що українці, які зберуться в цей день на Майдані Незалежності, можуть створити небезпеку для перебування у Києві Президента Литви.