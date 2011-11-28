У водія Луценка - проблеми з нирками, його забрали в лікарню

Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала колишнього водія екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Леоніда ПРИСТУПЛЮКА із зали засідань Печерського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат екс-міністра Ігор ФОМІН повідомив журналістам, що у Л.ПРИСТУПЛЮКА сталося загострення хвороби нирок.

У зв’язку з госпіталізацією Л.ПРИСТУПЛЮКА, який є одним з обвинувачуваних у справі Ю.ЛУЦЕНКА, судове засідання перенесено на 9.10 на 30 листопада.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні суду Л.ПРИСТУПЛЮКУ стало зле.

Під час допиту чергового свідка адвокат екс-міністра І.ФОМІН звернувся до суду з проханням оголосити технічну перерву, оскільки, як йому повідомив один із його колег, Л.ПРИСТУПЛЮКУ стало зле – загострилися болі в хребті.

Головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК оголосив технічну перерву. Підсудному Л.ПРИСТУПЛЮКУ викликали бригаду «швидкої допомоги».

Ю.ЛУЦЕНКУ та Л.ПРИСТУПЛЮКУ було висунуто звинувачення у розкраданні державного майна в особливо великому розмірі, а також у перевищенні службових повноважень і використанні підроблених документів.