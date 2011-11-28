Азаров вирішив не влаштовувати новорічні канікули

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд ухвалив рішення не влаштовувати новорічні канікули.

Про це М.АЗАРОВ повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні уряд ухвалив рішення не переносити нічого нікуди й канікул не влаштовувати. Тобто, вихідними будуть 31 грудня, 1 і 2 січня. Потім 6, 7 і 8 січня вихідні на Різдво», - зазначив М.АЗАРОВ.

За його інформацією, уряд вирішив перенести робочі дні: з п`ятниці, 9 березня на суботу, 3 березня, з понеділка, 30 квітня – на суботу, 28 квітня, з п`ятниці, 29 червня – на суботу, 7 липня.

У зв`язку з проведенням влітку 2012 року матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу також переноситимуться робочі дні в Києві, Донецьку, Львові та Харкові.

«Але це ми вирішимо пізніше», - додав М.АЗАРОВ.