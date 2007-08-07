Українці на виборах покажуть ”дулю” політикам? (соцопитування)

На сьогоднішній день 6,5% українців на майбутніх парламентських виборах має намір голосувати проти всіх.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського дослідження Інституту Горшеніна «Україна напередодні виборів», проведеного в рамках річної програми «Ментальні основи вибору».

Зокрема, проти всіх має намір голосувати кожен четвертий українець у віці 40-49 років, і кожен п`ятий у віці 25-29 років. Серед цієї групи виборців - найбільша кількість тих, хто не вірить в передвиборні обіцянки політиків (більше 81% респондентів). Середній показник по Україні становить майже 68%.

Третина українців, що має наміру голосувати проти всіх, вважає, що населений пункт, в якому вони проживають, зупинився в розвитку, ще стільки ж – що він занепадає.

При цьому, серед даної групи виборців тільки 10% опитаних мають достаток вище середнього, і майже не зазнають матеріальних труднощів (окрім покупки дорогих речей), а менше 1% - не зазнають матеріальних труднощів взагалі.

Згідно з результатами соцдослідження, основний чинник, який може вплинути на вибір таких виборців, – особисті симпатії до того або іншого політика (19,2%). Другим по значущості чинником є партійна програма (14,6%).

При цьому респонденти вважають, що якнайкращими способами донесення політичними силами своїх аргументів і впливу на їх вибір є дебати між політичними лідерами і зустрічі з електоратом. Зокрема, такої думки дотримується кожен четвертий виборець, що збирається голосувати проти всіх.

При цьому, тільки від 3% до 10% респондентів вважають, що політична реклама, новини, публікації в ЗМІ, біг-борди, листівки і плакати можуть істотно вплинути на їх вибір.

Водночас, 57,7% тих, хто має намір голосувати проти всіх, чекають від влади наведення правопорядку, майже стільки ж - поліпшення якості доріг, трохи менше половини – підтримки чистоти в населених пунктах і своєчасного вивозу сміття.

Коментуючи результати соцдослідження, експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА зазначив, що відсоток українців, які мають намір голосувати проти всіх, достатньо великий – 6,5%, і тому політикам варто поборотися за голоси таких виборців. В.ЗАСТАВА пояснив це тим, що такої кількості виборців достатньо, щоб провести в Раду дві нові партії, оскільки прохідний бар`єр удвічі менше. Він зазначив, що серед виборців, які мають намір голосувати проти всіх, достатня кількість людей, які враховуватимуть свої особисті симпатії до політиків і оцінюватимуть політичні програми під час свого волевиявлення. «Питання лише в тому, чи зуміють вітчизняні політики знайти відповідні аргументи і чи зможуть грамотно їх донести до виборців?», - сказав експерт.

Дослідження проводилося Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень «Ментальні основи вибору» з 20 червня до 4 липня 2007 року в 128 населених пунктах України (62 міста і 66 сел). Всього було опитано 2006 респондентів, які представляють доросле населення України віком старше 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.

Нагадаємо, що за даними Центрвиборчкому, на виборах Президента України в 2004 році проти всіх кандидатів голосували 2,34% виборців. На парламентських виборах 2006-го проти всіх висловилися 1.77%.