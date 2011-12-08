У Попова пообіцяли журналістам оприлюднити закриту інформацію

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід НОВОХАТЬКО пообіцяв, що журналісти вільно спілкуватимуться з чиновниками КМДА.

Зокрема, в ефірі соціального ток-НЕшоу з Реною НАЗАРОВОЮ «Київський форум» заступник голови КМДА підтвердив факт існування внутрішнього розпорядження голови КМДА «Про порядок опрацювання інформаційних запитів, що надходять від засобів масової інформації», що фактично обмежував спілкування чиновників з журналістами. Проте, чиновник заявив, що цей документ «був помилкою», і його було скасовано ще 3 березня 2011 року.

У свою чергу, журналіст, керівник профспілки «Медіфронт» Наталя СОКОЛЕНКО наголосила, що обмеження продовжують існувати.

«Це не так. І, часом, це може призвести до дуже трагічних наслідків, і не тільки для погіршення піару чи іміджу влади. От, наприклад, влітку, коли, як ви кажете, це розпорядження було скасоване, сталося масове отруєння киян курами в одному супермаркеті. Ми просили терміново надати інформацію, для того, щоб повідомити киянам, щоб вони зараз в ці години не купували тих курей, щоб вони не потруїлися, не потруїлися їхні діти. СЕС нам всім у дуже грубій формі відповіла – звертайтеся в центральну прес-службу, згідно з цим розпорядженням», – зазначила журналіст.

Крім того, Л.НОВОХАТЬКО пообіцяв оприлюднити списки виконавців ремонтних робіт у столичних будинках.

У відповідь на вимогу журналіста Єгора СОБОЛЄВА «оприлюднити інформацію про всіх виконавців робіт на ремонти будинків, – а це 700 мільйонів гривень, які є дуже близькими до сотень тисяч киян», Л.НОВОХАТЬКО пообіцяв «оприлюднити цю інформацію» на офіційному сайті КМДА.

За словами журналістів, донедавна ці відомості залишалися закритими, що унеможливлювало громадський контроль за виконавцями робіт і розподілом бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2011 року у Блоці Кличка заявили, що голова КМДА О.ПОПОВ обмежив спілкування чиновників КМДА і районних адміністрацій столиці з журналістами.

Прес-служба КМДА пізніше повідомила про новий порядок опрацювання запитів, що надходять від ЗМІ. Відтепер для того, щоб одержати коментар (офіційні документи, статистичну інформацію, офіційні коментарі, згоди на інтерв`ю і участь у телевізійних зйомках і т. п.) від посадовців КМДА, районних у місті Києві держадміністрацій, підприємств, установ або організацій, які підпорядковані виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), представникам ЗМІ необхідно направити до прес-служби КМДА письмовий запит.

У запиті необхідно вказати бажані терміни надання інформації. Терміни повинні бути реалістичними, оскільки вони є орієнтиром для посадовців, які надаватимуть інформацію за цим запитом. У випадку, якщо це неможливо, відповідь надається у термін, передбачений законодавством України, йдеться у повідомленні прес-служби. Відповіді на інформаційні запити (зокрема, згода на інтерв’ю і участь в телезйомках і т. п.) передаються засобам масової інформації виключно прес-службою.