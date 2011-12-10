Тейшейра: якщо ситуація в Україні не зміниться, угоди про асоціацію не буде

Посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА констатує, що якщо ситуація в Україні не зміниться, Угоду про асоціацію не буде підписано, ратифіковано та імплементовано.

Як повідомляє Портал проєвропейського громадянського суспільства України «Європейський простір», про це Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав 7 грудня у Києві, напередодні саміту Україна-ЄС, під час зустрічі з представниками окремих асоціацій випускників закордонних освітніх програм в Представництві Європейського Союзу в Україні.

Посилання на відповідний матеріал міститься на сторінці Facebook Представництва ЄС в Україні.

Зокрема, стосовно питання переговорів щодо Угоди про асоціацію, посол ЄС підкреслив, що на сьогодні єдиним питанням, що заважає завершити ці переговори, є "перспектива членства України в ЄС". Він нагадав, що 5 років тому, коли переговори розпочиналися, цього питання не було на порядку денному.

Парадоксальним, на думку дипломата, є також те, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в рамках своєї виборчої кампанії переконував, що "він є європрагматиком та не проситиме того, що ЄС наразі дати не може, а натомість побудує Європу в Україні". На сьогодні, як зауважив посол ЄС, цього не спостерігається. Тому ключ до завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію - "в руках В.ЯНУКОВИЧА". Разом з тим, навіть якщо переговори буде завершено, а ситуація в Україні не зміниться, "Угоду не буде підписано, ратифіковано та імплементовано", - йдеться у повідомленні.

Посол також наголосив, що відносини України та ЄС не обмежуються лише переговорами щодо цієї окремої Угоди. Впродовж багатьох років Європейський Союз, як підкреслив Ж.ТЕЙШЕЙРА, надає багатомільйонну фінансову підтримку Україні для впровадження реформ в тій чи іншій сфері. Фінансова допомога Україні є такою ж, яку отримують країни, що вже є кандидатами на членство в ЄС. Разом з тим, результати програм та проектів ЄС в Україні не завжди були очікуваними, оскільки заходи української влади, зокрема щодо впровадження законодавства, не реалізовувалися. Водночас Європейський Союз, як відзначив дипломат, "не буде витрачати кошти своїх платників податків на те, що не відповідає європейським стандартам". Окрім того, події останніх років продемонстрували, що Україна "ще навіть не розпочала процес впровадження механізму стримувань і противаг в системі розподілу влади". Також не відповідають демократичним принципам і політичні справи Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, "що є вершиною айсбергу", - зазначається в повідомленні.

Ключовою проблемою України, на думку посла ЄС, є те, що після 20 років незалежності вона все ще не досягнула того рівня демократії, який є у країн-членів Європейського Союзу, а також у тих країн, що проходять процес приєднання до нього. Так, період після Помаранчевої революції, як відзначив Ж.ТЕЙШЕЙРА, був "часом надії на те, що Україна стане більш вільною та демократичною". Було внесено зміни до Конституції, які встановлювали баланс між гілками влади та "давали надію на те, що ситуація в Україні дійсно змінилася". Це "був період плюралізму", коли власне і розпочалися переговори щодо Угоди про асоціацію, яка надасть Україні змогу економічно інтегруватися та політично асоціюватися з ЄС, відзначив посол.

Звертаючись до випускників освітніх програм, Ж.ТЕЙШЕЙРА наголосив, що в якій би країні вони не вчилися чи стажувалися - Норвегії, Канаді чи Новій Зеландії, усі вони поділяють цінності Європейського Союзу - дотримання прав людини, прав меншин, верховенство права, діюча ринкова економіка, "передбачуване та прозоре середовище" для медіа та бізнесу. Дуже важливим є, насамперед, те, на думку посла, що випускники навчальних програм розуміють різницю між умовами життя в цих країнах, а також тією ситуацією, що склалася в Україні та інших пострадянських країнах.

Так, за словами посла, в країнах Західної Європи "усі, в тому числі представники влади, органів державної служби, служать громадянам, а не самим собі", чого не відбувається в Україні. І незважаючи на те, що представники української влади на найвищому рівні говорять про необхідність трансформації українського суспільства та європейської інтеграції України, "більшість з випускників закордонних університетів та міжнародних програм розуміє, що ці фрази є здебільшого "слоганами". На сьогодні Україна та ЄС ведуть переговори щодо Угоди про асоціацію, яку описують та чекають як "диво, що трапиться з Україною".

Ж.ТЕЙШЕЙРА закликав представників асоціацій випускників брати активнішу участь в ініціативах громадянського суспільства, а також працювати над підвищенням рівня поінформованості українців з питань європейської інтеграції.