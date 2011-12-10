Донецьких чорнобильців намагаються «видавити» шантажем і штрафами

У п`ятницю після 20.00 у наметове містечко до донецьких чорнобильців нагрянули державні виконавці з Київського райвідділу виконавчої служби. Їх охороняли 10 співробітників міліції. Виконавці виписали штраф двом організаціям, які раніше отримали заборону на проведення пікету: Донецькій міській організації "Союз Чорнобиль Україна" та міській організації "Всеукраїнський союз радянських офіцерів". За невиконання рішення суду кожна повинна заплатити 680 гривень. Про це пише Gazeta.ua.

А сьогодні вранці жителів наметового містечка відвідав начальник відділу обласного управління УМВС по охороні громадського порядку в супроводі 15 працівників міліції.

"Стали кожного записувати на відеокамеру, ставити провокаційні запитання. Намагалися висмикнути окремо і на кожну виснажену, ослаблену людину скласти протокол про адмінпорушення. Погрожували штрафом в 170 гривень. Розраховують, що людина подумає: "Моєї нової пенсії вистачить на 5-10 таких штрафів- злякається, плюне на все і піде. Під будь-яким приводом, за всяку ціну хочуть нас "видавити" звідси", - розповів комендант наметового містечка Володимир Деркач.

У табір чорнобильців, який як і раніше розбитий біля управління Донецького пенсійного фонду, приходять все нові протестувальники. Ввечері 9 грудня до акції приєднався підприємець з Вінниці та 5 чорнобильців з Маріуполя.

Декількома днями раніше працівники управління по боротьбі з економічними злочинами почали шукати серед учасників акції фальшивих пільговиків.

6 грудня ліквідатора аварії на ЧАЕС Володимира Чайку, який живе в місті Ясинувата, доставили "на бесіду" в міськвідділ міліції Донецька. Пропонували заявити, що лідер протестуючих Микола Гончаров незаконно отримує пенсію. Крім Чайки, за словами Гончарова, таким же чином тиснули ще на двох ліквідаторів, які перебували в чорнобильській зоні разом з ним.

"Зрозуміло, що це замовлення. Мене вже позбавляли статусу тричі, і щоразу це було пов`язано з участю в акціях протесту. Я в суді потім доводив зворотне. Зараз створили спірну комісію при Мінпраці та соцзахисту. І я перший кандидат на позбавлення чорнобильського статусу", - прокоментував Гончаров, керівник організації "Чорнобиль-Єдність".

Акція протесту, супроводжувана голодуванням, триває в Донецьку з 14 листопада. Її двічі заборонив окружний адміністративний суд. Але протестуючі подали у Донецьку міськраду нову заявку - від інших громадян та організацій, на проведення пікету в тому ж місці.

Учасники акції цілодобово охороняють свій табір, щоб не допустити раптовий наліт, який був 27 листопада. Таким чином сподіваються не допустити демонтажу наметів.