Експерт: Москва приперла Київ до стінки і вимагає максимуму

Росія хоче українську ГТС на 100%, але, крім того, вимагає від України відмовитися від європейської інтеграції.

Про це заявив глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи газові переговори між Києвом і Москвою.

"Газові переговори гальмує Москва. Вона шантажує Київ і вимагає від України більше, ніж ГТС - вона вимагає відмови від євроінтеграції", - вважає експерт.

"Кремль хоче, щоб Банкова розплатилася так, як це зробила Білорусь. Але в адміністрації Януковича цей крок справедливо вважають політичною кончиною, тому навряд чи погодяться на білоруський сценарій", - підкреслив Фесенко.

За його словами, він не виключає, що Росія піде на певні поступки.

"Але зараз Москва приперла Київ до стінки і вимагає максимального", - сказав він.

"Росія хоче українську ГТС на 100%. Але Банкова не хоче віддавати своє. Коли Україна пішла на поступки щодо ЧФ РФ, то це не було певним матеріальним масивом. Але ГТС - це зовсім інше, це власність", - додав політолог.

До того ж, за його словами, на користь того, що Україна не віддасть ГТС, говорить і прецедент Юлії Тимошенко.

"Микола Азаров розуміє, що його чекає в цьому випадку. Влада зміниться, і його можуть звинуватити в тому ж, у чому зараз звинувачують Тимошенко. Але якщо виникне варіант управління ГТС 50 на 50, то така угода може бути укладена", - говорить Фесенко.

Як відомо, у понеділок глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що "Газпром" і "Нафтогаз Україна" до кінця грудня угоду щодо газу не підпишуть.

7 грудня на засіданні Кабінету Міністрів Азаров доручив готувати найжорсткіший варіант державного бюджету-2012 з ціною імпортованого газу не менше $ 400 за тисячу кубометрів.

ТСН