Адвокату Тимошенко довелося лізти через паркан, аби потрапити до суду

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ змушений був сьогодні перелізати через паркан, аби потрапити на територію Апеляційного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, одразу після штовханини між представниками правоохоронних органів та прихильниками Ю.ТИМОШЕНКО усі ворота були зачинені, а на них намотані залізні ланцюги. На територію суду через це нікого не пропускають - ні представників ЗМІ, ні інших осіб.

Саме тому М.СІРИЙ змушений був лізти через паркан.