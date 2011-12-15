Засідання «Q-clubу» на тему «Альтернативи проблемному російському газу – чи реальні вони в Україні?»

Сьогодні, 15 грудня, о 17:00 в столичному Українському домі відбудеться відкрите засідання Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» та Науково-технічного центру «Біомаса» за участю провідних українських та закордонних фахівців, урядовців, політиків та дипломатів, національних та представлених в Україні закордонних енергетичних компаній.

Засідання присвячене дискусії «Альтернативи проблемному російському газу – чи реальні вони в Україні?».

Засідання відкриють президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» Олександр ТОДІЙЧУК та директор Науково-технічного центру «Біомаса» Георгій ГЕЛЕТУХА.

В рамках дискусії будуть обговорені питання щодо реальності і ефективності використання в Україні альтернативних джерел енергії, таких як біогаз, метан із вугільних пластів, сланцевий газ і тверді біопалива. Дискусія торкнеться також питань розвитку атомної енергетики та наслідків сумного досвіду України та Японії у цій сфері.

Світ серйозно ставиться до "альтернативи" вичерпним джерелам енергії. Із 300 гігаватів нових потужностей, введених у дію в 2008-2009 роках, 140 - відновлювальна енергетика, сьогодні в Китаї діють понад 7 млн. біогазових установок. В Україні ж частка відновлювальної енергетики в загальному енергобалансі не перевищує 1%, хоча зрушення вже є.

Високі ціни на газ змушують населення України шукати та впроваджувати більш економні та прогнозовані варіанти. Це демонструє виробництво твердого біопалива. Що необхідно зробити, та що вже зроблено для скорочення споживання імпортованого природного газу, чи варто зараз вкладати інвестиції в розвиток біоенергетики?

Які перспективи застосування і розширення сфери атомної енергетики в Україні? Наскільки можна убезпечити її діяльність?

Більшість фахівців запевняють, що альтернатива проблемному газу, який несе основну загрозу українському суверенітету, існує, то що тоді заважає її впровадженню?

Ці та інші питання, що стосуються пошуку альтернатив будуть обговорюватись впродовж двохгодинного засідання клубу.

Засідання клубу проходитиме в залі «Арт галереї» Українського дому (3-й поверх).

Після засідання учасники продовжать неформальне спілкування на фуршеті.

Робочі мови: українська, російська, англійська. Забезпечено синхронний переклад.

Контакти для акредитації:

тел./факс: +38 (044) 484-04-44

e-mail: info@qclub.org.ua